Gso Başkanı Konukoğlu Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "2023 ihracat hedeflerimiz imkansız değil. Yeter ki katma değeri yüksek ürünlere yönelelim." dedi.



Konukoğlu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gaziantep ihracatının 2016 yılı aralık ayında yüzde 11,2 artış gösterdiğini ve yıllık bazda binde 1 gibi çok küçük düşüşle 6 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.



Gaziantep'in Türkiye'de en fazla ihracat yapan beşinci kent olduğunu belirten Konukoğlu, "Gönül isterdi ki, Ankara'nın ihracatı düşmeden, Gaziantep olarak daha fazla ihracat yaparak beşinci sıraya çıkalım. İnşallah o zamanlar da gelecek. Açıkladığımız 2023 ihracat hedeflerimiz imkansız değil. Yeter ki katma değeri yüksek ürünlere yönelelim. 2016 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Geçen hafta Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük halı sektörü fuarı olan "Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"na Gaziantep'ten 81 firmanın katıldığına dikkati çeken Konukoğlu, "Fuarda bütün firmalarımızı ziyaret ettik. Fuar geçen yıldan daha iyiydi, stantlar yabancı doluydu. İnşallah bunun neticesini bu yıl halı ihracatında göreceğiz." ifadelerini kullandı.



GSO olarak, bütün sektörleri daha ileri götürmek, eksiklerini tespit etmek, sorunlarını konuşup çözüm bulmak için beyin fırtınası şeklinde toplantılar düzenleyeceklerini belirten Konukoğlu, bu toplantıların ilkini makine grubuyla başlatacaklarını bildirdi.





Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da 2017 yılının Türkiye'ye ve dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.



Yılbaşı gecesinde İstanbul'da eğlence merkezine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristi başarılı bir operasyonla sağ olarak ele geçiren emniyet teşkilatına teşekkür eden Topçuoğlu, şunları kaydetti:



"2016 yılında dünyada global yavaşlama vardı, bizler tedbirli olarak yolumuza devam ettik. Asla karamsarlık trenine binmemeliyiz. Piyasada zaman zaman bir umutsuzluk oluşturuluyor. Biz hepimiz bunun karşısında dik durmalıyız. Bizim birinci önceliğimiz her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın birlik beraberliği, bütünlüğü, bayrağımızdır."