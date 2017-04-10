GSK Türkiye'de yeni görevlendirmeler devam ediyor

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlayan Çeşli, iş hayatına GFK araştırma şirketinde, araştırma yöneticisi olarak başladı. Kariyerine insan kaynakları danışmanlığı ile devam eden Çeşli, öncelikle HAY Group'ta danışman olarak görev aldı, daha sonra Towers Watson'ın Türkiye'de kurulmasında etkin rol aldı.

İlaç, Hızlı Tüketim ve Teknoloji ağırlıklı olmak üzere 200'ün üzerinde şirkete danışmanlık desteği verdi. "GSK2020 vizyonu" olan "hayatı sağlık ve iyilikle buluşturmak" hedefi kapsamında İK stratejilerinin oluşmasında önemli katkı sağlayan Çeşli, GSK Türkiye bünyesine 2013 yılında katılarak sırasıyla; GSK Türkiye Ücret ve Yan Haklar Müdürü, IK Operasyon Müdürü ve İK İş Ortaklığı Müdürü olarak görev yaptı.