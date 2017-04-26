GSK tropikal hastalıklarla mücadele için bağış yapmaya devam ediyor



Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ihmal edilmiş 10 tropikal hastalığa karşı verdiği mücadeleyi desteklemek amacıyla imzaladığı Londra Deklarasyonu, 5'inci yılını doldurdu. Deklarasyonu imzalayan şirketlerden GlaxoSmithKline (GSK), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tropikal hastalıklarla savaşmak üzere üzerimize düşen görevi yerine getirmek çalışıyor ve diğer imza sahiplerini de taahhütlerine bağlı kalmaya teşvik ediyoruz" dedi.

Londra Deklarasyonunun ardından, 5 yıldır küresel çapta yürütülen halk sağlığı hareketi ile büyük ilerleme kaydedilirken, yılda 1 milyar hastaya ilaç bağışları ulaştırıldı. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık çalışanlarının kendilerini bu bağışları tedaviye ihtiyacı olanlara ulaştırmaya adamaları sonucunda, 2011 yılından bu yana %36'lık bir artışla 400 milyon hasta tedavi edildi.

Bu süreçte yeni tanı ve vektör kontrolü teknolojilerinin kullanılması ile tropikal hastalıkları saptayan, önleyen ve tedavi eden yenilikleri tanımlayan Ar-Ge çalışmalarında da önemli gelişmeler elde edildi. Uzak ve gidilmesi zor coğrafyalarda yaşayan hastalara hızla ulaşabilmek için yenilikçi destek zinciri inisiyatifleri hayata geçirildi.

Bu çabalar sonucunda tropikal hastalıklarla mücadelede önemli gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte, halen büyük bir yol alınması gerekiyor. Uluslararası sağlık kuruluşları, bölgeye özgü hastalıkların yaygın görüldüğü ülke hükümetleri, sivil toplum kuruluşları, ilaç şirketleri arasındaki ortaklığın ve koordinasyonun geliştirilmesi, tropikal hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için büyük önem taşıyor.