GS BJK derbisi saat kaçta? Mayıs 2021 Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?Şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin bu maçında ipi göğüsleyecek takım da yüksek ihtimalle belli olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Peki, GS BJK derbisi ne zaman?

40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Bu nedenle derbi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? GS BJK derbisi ne zaman? sorularının yanıtları araştırılıyor.

DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu. Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlılar ezeli rakibini 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray'da Mbaye Diagne, 58'de gördüğü kırmızı kartla takımını zor dürüme düşürmüş ve 79'da Josef, 90+1'de N'Koudou galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.