Gruplardan Bakırköy Meydanı'na Yürüyüş Hazırlığı

(Tür: İstanbul)
Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
3-1 biten maçtan sonra ilginç yorum: Bir tek pantolonunu değiştirmedi
ABD Hava Kuvvetleri'ni hackleyene 'gereken ödeme' yapılacak
Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!
Hindistan'da Erdoğan'ın yollarına gül döküldü
Iraklı futbolcunun yanına gidip "Kokuyorsun" işareti yaptı
Maç bitti, Irak'ta gözaltı yağmuru başladı
Türkiye'de ihracat yüzde 4 arttı
Evlilik programları yasaklandı, Seda eski mesleğine dönüyor