Grup Yürüyüş Şanlıurfalılarla Buluştu

11 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfalılara unutulmaz bir gece yaşatan Grup Yürüyüş konseri yoğun ilgi gördü. Yazar Ramazan Kayan'ın da sohbeti ile süren program vatandaşlardan tam not aldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında İslami ilimler üzerine araştırmalar yapan Yazar Ramazan Kayan ile Grup Yürüyüş, vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Daire Başkanları çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



Program ilk olarak Yazar Kayan'ın sohbeti ile başladı. Hayatından kesitler sunarak Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan olayları aktaran Kayan'ın ardından Grup Yürüyüş sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri ile vatandaşların da eşlik ettiği ilahilerle süren gecenin ardından Başkan Nihat Çiftçi, katılımlarından dolayı konuklarına günün anısına hediyeler verdi. - ŞANLIURFA