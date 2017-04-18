Grup Abdal

Halk müziğinin sevilen topluluğu Grup Abdal, 18 Nisan'da Sabancı Kültür Sitesi'nde İzmitli müzikseverlerle buluşacak.

Grup Abdal

Halk müziğinin sevilen topluluğu Grup Abdal, 18 Nisan'da Sabancı Kültür Sitesi'nde İzmitli müzikseverlerle buluşacak.

Kerem Kekeç: Akustik-klasik gitar, vokal

Ali Ekber Kayış: Kontrbass, akustik-klasik-perdesiz gitar, charango, bandolin, yaylı tambur, mandolin, vokal

Burcu Sarak: Vokal

Özge Ünkap: santur, perküsyon

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Sabancı KM Kocaeli

Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Grup Abdal

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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