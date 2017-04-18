Grup Abdal
Halk müziğinin sevilen topluluğu Grup Abdal, 18 Nisan'da Sabancı Kültür Sitesi'nde İzmitli müzikseverlerle buluşacak.
Halk müziğinin sevilen topluluğu Grup Abdal, 18 Nisan'da Sabancı Kültür Sitesi'nde İzmitli müzikseverlerle buluşacak.
Kerem Kekeç: Akustik-klasik gitar, vokal
Ali Ekber Kayış: Kontrbass, akustik-klasik-perdesiz gitar, charango, bandolin, yaylı tambur, mandolin, vokal
Burcu Sarak: Vokal
Özge Ünkap: santur, perküsyon
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Sabancı KM Kocaeli
Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Grup Abdal
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io