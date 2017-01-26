Halk müziğine getirdikleri yeni yorum ve anlayışla önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan Grup Abdal, 26 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.



"Abdal" yeni bir müzikal varoluş çabası ve arayışıdır.



"Grup Abdal yönünü geleneksel halk müziğine çevirmiş kendine has bir tını oluşturmak üzere müzikal yolculuğa başlamış bi topluluk. "Abdal"ı farklı kılan yanları yorum ve enstrumanları kullanış biçiminde ortaya çıkmaktadır. Türküleri icra etme temelini ise komalı perdenin gitara ve çarangoya eklenmesi oluşturmaktadır. (Bu sayede gitara ve çarangoya bağlamanın solo çalımlarında sahip olduğu özellikler katılabilmiştir.) Buna ek olarak santur, akordeon, kontrbas klasik kemençe, keman, klarnet, bağlama ve perküsyon çalışmalarına renk katan diğer enstrümanlardır. "Abdal"ın müzik serüveni ilk olarak sosyal medya aracılığıyla başlamıştır. Dinleyicileriyle internette buluşan grup, kültürel değerleri sahiplenirken, dinleyicilerinin beğeni ve görüşlerini de dikkate alarak, ilk albümlerini 2012 Ocak ayında müzik piyasasına sundular. Her ne kadar bu müzik grubu yeni bir oluşum olarak görülse de aslında uzun yıllar müziğe adanmış bir emeğin bütününü temsil etmektedir. 2013'ün Mart ayında ikinci albümleri Ozancayı yayımlayan grup müzikal yaşamına devam etmektedir.



Grup Abdal'ın yapmaya çalıştığı, türküleri Batı'nın müzik yapısı içinde eritmek değil, Batı'ya ait müzikal değerlerden faydalanarak kendi türkülerimizin biçim ve kültürü dahilinde müziğimize farklı bir zemin oluşturmaktır."