Grundig Golf Turnuvası Sonuçlandı

Arçelik A.Ş.'nin premium markası Grundig'in sponsorluğunda, İstanbul Golf Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Grundig Golf Turnuvası 8-9 Nisan tarihlerinde Klassis Marmara Golf Kulübü Sahası'nda gerçekleşti.

Arçelik A.Ş.'nin köklü markası Grundig'in sponsorluğunda 2012 yılından bu yana düzenlenen ve golf sezonunun açılış turnuvası olan Grundig Golf Turnuvası 8-9 Nisan tarihlerinde Klassis Marmara Golf Kulübü Sahası'nda gerçekleşti. 176 golf tutkunun katıldığı turnuvada Erkekler Gross Birincisi Emre Telli olurken Kadınlar Gross Birincisi ise Serra Evrengil oldu. İki gün süren ve oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın ödül töreni ise İstanbul Golf Kulübü Nakkaştepe Club House'ta yapıldı.

Grundig'in yıllardır hem golfe hem sporun farklı dallarına destek verdiğinin altını çizen Grundig Türkiye Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, Grundig'in tıpkı golf gibi, belli bir yaşam gustosu seviyesine erişmiş, hayatta daha ince zevklerden keyif alan insanlara hitap ettiğini söyledi. Handan Abdurrahmanoğlu: "Grundig markası da golf gibi modası geçmeyen, zamana ayak uyduran ve köklü geçmişe sahip bir marka. Bu anlamda 4 yıldır sezonun açılış turnuvası olan bu turnuvayı desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da oldukça keyifli bir turnuva geçirdik. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.