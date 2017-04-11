Groupama "Anayurt Oteli"Ni Restore Ederek Sinemaya Yeniden Kazandırdı
Groupama, İstanbul Film Festivali'nde devam eden "Türk Klasikleri Yeniden" projesinin 10. yılında Ömer Kavur'un, Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı 1987 yapımı "Anayurt Oteli" filmini restore ederek sinemaya yeniden kazandırdı.
Groupama, İstanbul Film Festivali'nde devam eden "Türk Klasikleri Yeniden" projesinin 10. yılında Ömer Kavur'un, Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı 1987 yapımı "Anayurt Oteli" filmini restore ederek sinemaya yeniden kazandırdı. Anayurt Oteli filmi dün akşam TİM Show Center'da düzenlenen gala gösteriminde izleyici ile buluştu.
Groupama, "Türk Klasikleri Yeniden" projesi çerçevesinde bu yıl Anayurt Oteli filmine tekrar hayat verdi. Ömer Kavur'un, Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı, 1987 yapımı Anayurt Oteli, Groupama'nın sponsorluğunda restore edildi.
Film gösterimi öncesi TİM Show Center'da düzenlenen davet, Groupama ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yöneticilerinin yanı sıra "Anayurt Oteli" filminin başrol oyuncusu Macit Koper ve filmin diğer oyuncularının yanı sıra film ekibinin katılımı ile gerçekleşti. 30 yıllık ve son derece yıpranmış olan film, Fanatik Film tarafından uzun ve özenli bir çalışmanın ardından büyük titizlikle yenilendi. Tüm çizik, toz ve leke gibi hasarlardan tek tek arındırılan her bir film karesi, orjinaline sadık kalınarak onarılırken, filmin ömrü de 500 yıl uzatılmış oldu.
Başrollerini Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman ve Şahika Tekand'ın paylaştığı; Osman Alyanak, Kemal İnci, Cengiz Sezici, Songül Ülkü, Ülkü Ülker, Yaşar Güner, Arslan Kaçar, Osman Çağlar ve Orhan Başaran'ın da rol aldığı, yapımcılığını Sadık Deveci'nin üstlendiği filmin müziklerini Attila Özdemiroğlu besteledi.
"Anayurt Oteli" yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü Zebercet üzerine bir psikolojik gerilim öyküsü gibi görünse de özünde Ömer Kavur'un rüyalar, simgeler, nesneler ve eylemlerin gizli anlamları aracılığıyla, zamanın geçişini anlattığı filmidir.
Ömer Kavur'un baş eseri olarak anılan film, Türk sinemasının en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Filmin başrol oyuncusu Macit Koper bu filmdeki performansıyla Nantes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü ve SİYAD tarafından Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi.
Groupama'nın "Türk Klasikleri Yeniden" projesi ile sanata verdikleri desteği bu yıl da devam ettirdiklerini belirten Groupama Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezleri Direktörü Frederique Guegan Tayar, "2008 yılından bu yana sinema sektöründe kalıcı izler bırakmak hedefiyle; İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali ve film restorasyon uzmanları işbirliği ile hasar görmüş sinema eserlerini sinemaya yeniden kazandırıyoruz. Gurur duyduğumuz projemizin 10. yılı kapsamında, bu yıl Türk Sineması'nın en ses getiren filmlerinden biri olan Anayurt Oteli'ni restore ettik. Bu başyapıtı sinemaya yeniden kazandıradığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Groupama ile Türk Sineması yeniden canlanıyor...
2008 yılında Erden Kıral'ın "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1979) filmiyle "Türk Klasikleri Yeniden" projesine başlayan Groupama, 2009 yılında Ömer Lütfi Akad'ın "Vurun Kahpeye" (1949), 2010 yılında Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım" (1978), 2011 yılında Memduh Ün'ün Üç Arkadaş (1958), 2012 yılında Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları" (1964), 2013 yılında Lütfi Ö. Akad'ın "Vesikalı Yarim" (1968), 2014 yılında Yavuz Turgul'un "Muhsin Bey" (1987), 2015 yılında Metin Erksan'ın "Yılanların Öcü" ve 2016 yılında Zeki Ökten'in "Sürü" (1978) filminin restorasyonlarını üstlenmişti.
(Fotoğraflı) - İstanbul