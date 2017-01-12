Gripin, Pinhani, No Land, Birileri

Kış Sahnesi, Türkiye'nin eski ve yeni rock gruplarını bir araya getiriyor.



Gripin, Pinhani, No Land ve Birileri, 13 Ocak Cuma günü KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşuyor.



"Milat"ları olarak tanımladıkları son albümlerinden bu yana verdikleri sayısız konserlerle, yurt içi ve yurt dışındaki önemli birçok organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden Gripin, Kavak Yelleri" adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla artıran, son albümleri 'Kediköy' ile muhteşem bir geri dönüş yapan Pinhani, "Üzüme Bax" adlı şarkısıyla adından söz ettirmeye başlayan ve albümlerini geçtiğimiz aylarda yayımlayan No Land ve Kasım 2016'da ilk albümlerini çıkaran, çiçeği burnunda grup Birileri Kış Sahnesi'nde bir araya gelecekler.



Dört mevsim şehrin en önemli etkinliklerine ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Park, URU ve Epifoni Events organizasyonuyla 13 Ocak Cuma gerçekleşecek Kış Sahnesi için kapılarını saat 18.00'da açacak.