Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla 21 Nisan'da Hayal Kahvesi Bandırma Sahnesi'nde buluşuyor.



Son çıkardıkları "Beni Boş Yere Yorma" single'ından sonra yeni albüm kayıtlarına hızlıca devam eden Gripin grubu diğer yandan da konserlerine devam ediyor.



Böyle Kahpedir Dünya,Aşk Nereden Nereye,Beş, Durma Yağmur Durma, Vazgeçtim Ben Bugün, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Sen Gidiyorsun, Neden Bu Elveda, Bir Cevabım Var mı? gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirecekleri, muhteşem sahne performanslarıyla 21 Nisan akşamı Bandırma Hayal Kahvesi'nde sizlerle!



Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Bandırma



Mekan : Hayal Kahvesi Bandırma



Mekan Adresi : Haydar Çavuş Sk. No: 8



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Gripin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır