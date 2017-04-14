Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla 14 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa Sahnesi'nde buluşuyor.



Son çıkardıkları "Beni Boş Yere Yorma" single'ından sonra yeni albüm kayıtlarına hızlıca devam eden Gripin grubu diğer yandan da konserlerine devam ediyor.



Böyle Kahpedir Dünya,Aşk Nereden Nereye,Beş, Durma Yağmur Durma, Vazgeçtim Ben Bugün, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Sen Gidiyorsun, Neden Bu Elveda, Bir Cevabım Var mı? gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirecekleri, muhteşem sahne performanslarıyla 14 Nisan akşamı BursaHayal Kahvesi'nde sizlerle!



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Gripin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır