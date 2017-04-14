Gripin

Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla 14 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa Sahnesi'nde buluşuyor.

Gripin

Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla 14 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa Sahnesi'nde buluşuyor.

Son çıkardıkları "Beni Boş Yere Yorma" single'ından sonra yeni albüm kayıtlarına hızlıca devam eden Gripin grubu diğer yandan da konserlerine devam ediyor.

Böyle Kahpedir Dünya,Aşk Nereden Nereye,Beş, Durma Yağmur Durma, Vazgeçtim Ben Bugün, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Sen Gidiyorsun, Neden Bu Elveda, Bir Cevabım Var mı? gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirecekleri, muhteşem sahne performanslarıyla 14 Nisan akşamı BursaHayal Kahvesi'nde sizlerle!

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Gripin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fatih Sultan Mehmet, Hayal Kahvesi, Fatih Sultan, 14 Nisan, Konser, Bursa, Fatih, Grip, Hayır