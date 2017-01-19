Bezmialem Vakıf Üniversitesinde, "Hasta Okulu Programı" kapsamında "Grip mi, nezle mi?" etkinliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dekanlık konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları katıldı.



Etkinlikte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Uzman Dr. Sibel Bolukçu, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan grip ile nezle arasındaki farkları, belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.



Nezlenin, üst solunum yolu enfeksiyonu veya akut solunum yolu enfeksiyonu olarak da bilindiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Şikayetler ve hastalığın süresi çocuk ve erişkinlerde farklılık gösterir. Çocuklarda soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, halsizlik ve ateş ile karakterizedir. Şikayetler yaklaşık 10-14 gün devam eder. Erişkinlerde soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı ile karakterizedir. Şikayetler yaklaşık 5-7 gün devam eder. Tedavide antibiyotik kullanımının yeri yoktur."



Gribi, ateş, yaygın vücut-baş ağrısı ve öksürük şikayetlerinin olduğu bir tablo olarak değerlendiren Bolukçu, gribe genellikle burun akıntısı ve boğaz ağrısının eşlik etmediğini belirtti.



Bolukçu, hastaların büyük çoğunluğunun gribi herhangi bir problem yaşamadan atlattığını vurgulayarak, "Grip olan çoğu kişi, 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Fakat hastanın, solunum sıkıntısı veya nefes darlığı, göğüs/karında ağrı, baskı hissi, baş dönmesi, şuur değişikliği, şiddetli kusma gibi durumları varsa mutlaka doktora başvurması gerekir." ifadelerini kullandı.



Ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanmasını veya el temizleyicilerin kullanılmasını öneren Bolukçu, gribal şikayetleri olan kişilerden uzak durulmasının ve her yıl grip aşısı yaptırılmasının da hastalığın önlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.



Bolukçu, grip aşısının 65 yaşından küçük sağlıklı kişileri yüzde 70-90 oranında koruduğunu bildirdi.