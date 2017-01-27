Griezmann İçin Rekor Teklif!

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Inter'in sahipleri Suning Group'un Antonie Griezmann için kesenin ağzını açtığı ileri sürüldü.
REKOR TEKLİF
İtalya basını, Griezmann'ın sözleşmesinde 129 milyon euroluk serbest kalma bedelini Inter'in ödemeye hazır olduğunu yazdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
Manchester United'ın da ilgilendiği 25 yaşındaki forvetin, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda teklifi kabul edeceği kaydedildi.
Atletico Madrid'de 3. sezonunu geçiren Antonie Griezmann, bu sezon 27 maçta 14 gol attı ve 7 asist yaptı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: Sporvadisi.com