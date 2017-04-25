Gri Listedeki Terörist Öldürüldü

Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "Gri" kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Tanıt, yanında iki teröristle öldürüldü.



"Bedran Cudi" kod adlı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi.