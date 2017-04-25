Gri Listede Aranan PKK'lı Sait Tanıt, Bombardımanda Ölmüş

TERÖR örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yönelik hava harekatı sırasında ölen 5 terörist arasında gri listede başına 300 lira ödül konulan 'Bedran Cudi' kod adlı 64 yaşındaki Sait Tanıt'ın da bulunduğu ortaya çıktı.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Amediye ilçesinin Segire köyü kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen PKK'lıların kimlikleri, örgüte yakınlığı ile bilinen internet siteleri tarafından açıklandı. Ölen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülenlerden birinin 'Bedran Cudi' kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki Sait Tanıt olduğu belirtildi. Aynı operasyonda oğlu Mehmet Tanıt'ta ölürken, Sait Tanıt'ın 30 yıldır dağda olduğu ve İmralı'da çarptırıldığı ömür boy hapis cezasını çeken PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'de iken ondan eğitim aldığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı. 'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan aranan teröristlerle ilgili gri listede bulunuyordu.



- Diyarbakır