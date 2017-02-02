Greyderin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde greyderin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Kaza, Yeni Cami Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ferruh A'nın kullandığı Karayollarına ait greyder, yolun karşısına geçmekte olan 81 yaşındaki Sadık Çakmak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Çakmak'ın cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi yapılmak üzere Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası greyder sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN