Kastamonu'da greyderin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Havalimanı'nda yüklenici firma tarafından yürütülen çevre drenajının ve şevlerinin rehabilitasyonu yapım işinde greyder operatörü olarak çalışan Faik Yıldız, greyderin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Faik Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU