'Grelka Fest'te Binlerce Kayaksever Mayo ve Bikiniyle Kayak Yapıyor

Şerengeş kasabasının en neşeli ve en bol müzikli geleneksel festivali düzenlendi. Söz konusu festivali farklı kılan başlıca özellik, Şerengeş'te bu sıralar yeterince sıcak olması.

Sputnik'in haberine göre festivale katılanların birçoğu mayo ya da bikini ile kayak ve snowboard yapmayı tercih ediyor. Festivalde her yıl 10 bin kişi bir araya geliyor.



Bu sıra dışı kayak yarışmasına katılmak isteyenlerin sayısı her yıl artıyor. İlk kez düzenlenen toplu yarışma, Guinness Rekorlar Kitabı'na geçmişti.



Bunu da ötesinde festivale katılan kadın yarışmacılar, Miss Sherengesh unvanını elde etme imkânına sahip oldu. Genç kadınlar beş gün boyunca yarışmaya hazırlanıyor, fotoğraf ve video çekimleri için kamera karşısına geçiyor.



Yarışmayı en iyi derece ile tamamlayan yarışmacı 10 bin dolarlık ödülün sahibi oluyor. Katılımcıların arasında ayrıca 'en orijinal kostüm' için ödüller dağıtılıyor.

Festivalin katılımcıları ayrıca buradaki doğal güzellikleri yaşamak ve oksijen dolu hava almak için de geliyor. Şerengeş, adrenalin tutkunlarına da dünya standartlarına uygun parkurlar sunuyor.



Ekstrem sporlarını sevenler içinse 'kara parkurlar' denilen özel parkurlar mevcut. Tatil bölgesinde olup bitenlerin online olarak izlenmesi için çeşitli noktalarda web kameralar bulunuyor. Döndürme mekanizması sayesinde izleme pozları belli aralıklarla değişiyor.