Grekoromen Güreş Milli Takımı Kampa Giriyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 16 Nisan Pazar günü İstanbul'da kampa girecek.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 16 Nisan Pazar günü İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım hazırlıklarını Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacak. Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek sporcular çalışmaların ardından mayısın ilk haftası Sırbistan'a geçecek.
Şampiyona kadrosunda yer almayan sporcular ise çalışmalarını 14 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
Öte yandan kampta Bulgar güreşçi Miroslav Metodiev, 2016 Rio Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı ismi Rıza Kayaalp'e antrenman partnerliği yapacak.
Ay-yıldızlıların şampiyona öncesindeki son hazırlık kampında şu sporcular yer alacak:
59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş, Elçin Aliyev
66 kilo: Atakan Yüksel, Abdülsamet Günal, Enes Başar, Volkan Çakıl, Ensar Karabacak
71 kilo: Murat Dağ, İlker Sönmez, Yunus Özel, Cengiz Aslan, Fevzi Topçu
75 kilo: Emrah Kuş, Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar, Uğur Arı
80 kilo: Aslan Atem, Burhan Akbudak, Doğan Göktaş, Hasan Basri Yıldırım, Hasan Berk Kılıç
85 kilo: Metehan Başar, Ali Cengiz, Ahmet Yıldırım, Şaban Karataş, Kansu İldem
98 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İlker Genel, Dogan Yılmaz, İbrahim Tığcı
130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım, Ali Nail Aslan, Emin Öztürk, Taha Yasin Dündar