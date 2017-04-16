Grekoromen Güreş Milli Takımı Kampa Girdi
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdi.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdi.
Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanan milliler, hazırlıklarını burada gerçekleştirecek. Kafile, organizasyon öncesi Sırbistan'a geçecek. Şampiyona kadrosunda yer almayan sporcular ise çalışmalarına 14 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
Öte yandan kampta yer alan Bulgar güreşçi Miroslav Metodiev, 2016 Rio Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı ismi Rıza Kayaalp'e antrenman partnerliği yapacak.
Ay-yıldızlıların şampiyona öncesindeki son hazırlık kampında şu sporcular yer alıyor:
59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş, Elçin Aliyev
66 kilo: Atakan Yüksel, Abdülsamet Günal, Enes Başar, Volkan Çakıl, Ensar Karabacak
71 kilo: Murat Dağ, İlker Sönmez, Yunus Özel, Cengiz Aslan, Fevzi Topçu
75 kilo: Emrah Kuş, Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar, Uğur Arı
80 kilo: Aslan Atem, Burhan Akbudak, Doğan Göktaş, Hasan Basri Yıldırım, Hasan Berk Kılıç
85 kilo: Metehan Başar, Ali Cengiz, Ahmet Yıldırım, Şaban Karataş, Kansu İldem
98 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İlker Genel, Dogan Yılmaz, İbrahim Tığcı
130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım, Ali Nail Aslan, Emin Öztürk, Taha Yasin Dündar