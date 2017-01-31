Grekoromen Güreş Milli Takımı Adana'da Şekillenecek

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, 4-5 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre şampiyona; 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kilo sıkletlerinde gerçekleştirilecek.



Olimpiyat madalyalı milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Cenk İldem de organizasyonda mindere çıkacak. Şampiyonada derece elde eden güreşçiler, A Milli Takım'a girme şansı yakalayacak.



Şampiyonayı değerlendiren TGF Başkanı Musa Aydın, grekoromen güreşte bazı sıkletlerde henüz istenilen başarıların elde edilemediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Grekoromen takımını eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na grekoromen stilde tam kadro gitmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız şampiyona, Grekoromen Güreş Milli Takımımızı şekillendirmemiz açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Grekoromen takımımızda istediğimiz seviyeye ulaşmamız ve 2020 Tokyo hedeflerine ilerlememiz için Adana'da iyi bir analiz yapıp ona göre planlarımızı şekillendireceğiz."