Gref, Yaptırımların Yakın Gelecekte Kaldırılmasını Beklemiyor

Sberbank Başkanı German Gref, Batının Rusya'ya yaptırımların yakın gelecekte kaldırılmayacağını, yeni ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacak olmasından dolayı Rus-ABD işbirliğinin genişletilebilmesini düşündüğü dile getirdi.



Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda İsveç kanalı CNBC'ye konuşan Gref, "Açıkçası yakın gelecekte Rusya'ya yaptırımların kaldırılması konusunda iyimser değilim" dedi.



Gref şunları söyledi:



" Yaptırımların kaldırılması, Putin ile Trump arasındaki ilişkilere, güven ve saygıya bağlı. Çok adım atmamız gereken, bu da zaman alıcı bir şey. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerden bahsedecek olursam Kişisel ilişkilerin önemli olduğundan eminim. Gelecekte güven ve saygının artmasını bekliyorum. Putin ile Trump'ın ilk görüşmesinden sonra iki lider arasındaki ilişkilerin iyi olmasını göreceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra iki ülkenin işbirliğinin genişletilmesi, karşılıklı saygı ve güven duyulması söz konusu olabilecek." - Moskova