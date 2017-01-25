Greenpeace'ten Trump Protestosu - Washington

Çevre örgütü Greenpeace'in 7 üyesi, Beyaz Saray'dan görülecek yükseklikteki bir vince "Diren" yazılı afiş asarak ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre politikalarıyla ilgili önerilerini protesto etti.



Başkent Washington'ın en işlek bölgelerinden birinde ve Beyaz Saray'a 4 blok mesafede yer alan 82 metre yüksekliğindeki bir vince tırmanan 7 Greenpeace üyesi, Trump'ı protesto etmek için vincin üzerine "Diren" yazılı bir afiş astı.



Greenpeace Sözcüsü Travis Nichols, Trump'ın başkanlığının ve çevreyle ilgili politika önerilerinin protesto edildiği ve hafta sonu gerçekleşen eylemlere bu şekilde katkı yaptıklarını söyledi.



Cuma günü göreve başlayan Trump, salı günü Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları için başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurmuştu. Aynı gün Trump, söz konusu projelerin çevre rdüzenlemelerini hızlandıracak bir başkanlık emri daha imzalamıştı.