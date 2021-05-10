Green Card nedir? Green Card Hakkında Bilmeniz Gerekenler...

Bir Green Card'a sahip olduğunuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak yaşayabilir ve çalışabilir ya da şirket sahibi olabilirsiniz. Green Card resmi kalıcı oturum kartı olarak bilinmektedir. Green Card başvurusu yapmak için atılacak adımlar, durumunuza göre değişiklik göstermektedir. Green Card nedir? Green Card hakkında bilmeniz gerekenler...

Green Card için başvuruda bulunmaya hakkınız varsa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorsanız, statünüzün değişmesi için başvuru yapabilirsiniz. Amerika'da bulunmuyorsanız Konsolosluk işlemleri sürecini Türkiye'deki Amerika Büyükelçiliği'nden başlatmanız gerekmektedir.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.[5][6] 18 yıl yaşındaki veya daha büyük yaştaki göçmenler, istisnai durumlar dışında bu kartı yanlarında taşımak zorundadır; aksi durumda kişi, 30 güne kadar hapis cezası gibi yaptırımlara tabi tutulur

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin BD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca BD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

18 yıl yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir BD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya BD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.[16][17] Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir.[18] Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti—özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç—ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.

ABD Konsolosluğu Green Card Başvurusu İçin Gerekli Adımlar

1- Green Card çekilişine başvuru yapmadan önce Green Card Nedir ve gerekli şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi, uygun olup olmadığınızı belirlemeniz gerekir.

2- Durumunuza en iyi uygun kategoriye uygun olan başvuru formlarının doldurulması gerekir. Bazı başvuru türlerinde bir başkasının sizin adınıza bir dilekçe hazırlaması, form doldurması da gerekebilir.

Örneğin;

Akrabalık Yoluyla Green Card başvurusunu temel alan bir başvuru yapmak istiyorsanız, bir Amerika Vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi akrabanız, sizin için I-130 formunu (Yabancı Akraba Dilekçesi) doldurmalıdır.

İstihdam Yoluyla Green Card başvurusu yapmak istiyorsanız, Amerika'daki işvereniniz tarafından sizin için I-140 formu (Yabancı İşçi İçin Dilekçe) doldurulmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş girişimine önemli miktarda bir sermaye yatırmayı düşünüyorsanız, kendiniz için I-526 formunu (Yabancı Girişimci Göçmen Dilekçesi) doldurmalısınız.

Bazı özel durumlarda kendiniz için bir I-360 formu, (Amerasian) dul veya özel göçmenlik dilekçesi doldurabilirsiniz veya başkası sizin için doldurabilir.

İnsani yardım programları kapsamında Green Card başvuru yapmak istiyorsanız çoğu zaman, bir göçmenlik dilekçesi doldurmanız gerekmez ancak Green Card başvurusunda bulunmadan önce bazı gereksinimleri karşılamanız gerekebilir.

Kendi kategorinize ait doldurmanız gereken dilekçeler, formlar ve gerekli tüm evraklar için lütfen Green Card uzman ekibimize başvurunuz.

3- USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) başvurunuzla ilgili bir karar verir. Başvurunuz reddedilirse USCIS tarafından yapılacak bildirimde, başvurunun reddedilme nedenleri ve itirazda bulunabileceğinize dair tüm bilgiler yer almaktadır. Başvurunuz onaylanırsa USCIS onaylanan dilekçeyi Eyalet Bakanlığı'nın Ulusal Vize Merkezi'ne gönderir. Başvuru evraklarınız, sizin için bir göçmen vizesi numarası belirleninceye kadar orada kalır.

4- NVC (Ulusal Vize Merkezi) başvurunuzu aldığında bir göçmen vizesi numarası hazırlayarak sizi haberdar edecektir. Ayrıca, göçmen vizesi işlemleri ücreti ve destekleyici ek belgeler sunmanız gerektiğinde size bunu da bildireceklerdir.

5- Vizeniz kullanılabilir duruma geldiğinde konsolosluk tarafından bir mülakat tarihi planlanacak ve bu tarih tarafınıza bildirilecektir. Konsolosluk dosyanızı işleme koyacak ve göçmen vizesi almaya uygun olup olmadığınıza karar verecektir.

6- NVC (Ulusal Vize Merkezi) ile başvurunuz hakkında yalnızca aşağıdaki durumlarda iletişime geçmelisiniz:

Adresinizi değiştirdiğiniz zaman,

Başvurduğunuzda 21 yaşın altındaydınız ama artık 21 yaşına girdiyseniz,

Evlilik durumunuzu değiştirirseniz.

Bunlar haricinde herhangi bir konu ile ilgili bilgiye veya belgeye ihtiyaç duyduğunda NVC sizinle irtibata geçecektir.

7- Eğer bir göçmen vizesi almaya hak kazanırsanız, Konsolosluk size içinde çeşitli bilgiler bulunan evrakları bir paket yapıp, gönderir. Bu paket bir "Vize paketi" olarak bilinir. Söz konusu paketi açmamalısınız. Paketi aldıktan sonra USCIS göçmenlik ücretini ödemeniz gerekir. USCIS bu ücreti göçmenlik vize paketinizi işlemek ve Green Card'ınızı üretmek için talep etmektedir.

Amerika'ya vardığınızda, vize paketinizi giriş limanındaki Gümrük ve Sınır Güvenliği (CBP) görevlisine vermelisiniz. CBP yetkilisi sizi inceleyecek ve Amerika'da yasal olarak ikamet edip edemeyeceğinizi belirleyecektir. CBP görevlisi Amerika'ya girişinizi onaylarsa, yasal daimi ikamet hakkına sahip olacak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz.

8- USCIS Göçmenlik Ücretini ödemiş olmanız durumunda, Green Card'ınızı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra postayla alacaksınız. Amerika'ya gitmeden önce USCIS Göçmenlik Ücretini ödememişseniz, ücreti USCIS size Green Card'ı göndermeden önce ödemeniz gerekmektedir.

Green Card Başvuru Şartları

Green Card'a başvurmak için aşağıda listelenen kategorilerden birine uygun olmanız gerekir. Durumunuza uyan kategoriyi bulduktan sonra, uygunluk şartları, başvuru formu ve aile üyelerinizin de sizinle birlikte başvurup başvuramayacağına dair bir araştırma yapmanız gerekir.