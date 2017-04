Green Card alacaklara asgari ücret müjdesi

ABD'de asgari ücret ne kadar oldu?

Yurt dışında yaşamla ilgili danışmanlık şirketleri Green Card adaylarından gelen sorulara yetişmeye çalışıyor. En çok soru ABD'de çalışma ve asgari ücret konusunda geliyor.

Başka bir ülkede yeni bir hayat kuracakların ilk önce asgari geçim standartlarını merak etmesinin doğal olduğunu belirten Vize Derneği (VİZEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eryener, ABD'deki asgari ücretler hakkında şu bilgileri verdi:

ABD'DE ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ

"Amerika'da asgari ücret ve diğer ücretler ülkemizden farklı olarak saatlik olarak hesaplanmaktadır. Eyaletten eyalete farklı olmakla birlikte; Amerika'da saat başına ödenen asgari ücret 9-10 dolar civarında seyrederken kısa bir süre önce 1-1.5 dolar civarında zam geldi. Aralarında New York'un da olduğu 19 eyalette asgari ücrette artışa gidildi.

Massachusetts ve Washington saat başına 11 dolar ile asgari ücretin en yüksek olduğu eyaletler olarak ön plana çıkıyor.

Kaliforniya'da 26 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmeler için asgari ücret 50 cent artırılarak saat başına 10,50 dolar seviyesine çıkarılırken, New York eyaletinde ise asgari ücret bölgelere göre farklı belirlendi. New York kenti için asgari ücret saat başına 11 dolar olurken, kentteki küçük işletmeler için ise saatlik ücret 10,50 dolar olarak tespit edildi. New York'un banliyölerinde ise asgari ücret saat başına 10 dolar olarak belirlendi.

Asgari ücretin arttığı diğer eyaletler Arizona, Maine, Colorado, Alaska, Florida, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio, South Dakota, Arkansas, Connecticut, Hawaii, Michigan ve Vermont oldu.

Bir kişi günlük sekiz saatten ayda (hafta sonları hariç) bin 760 ile bin 936 dolar arasında asgari ücret alır.

Kişi resmi olarak günlük 8 saatten fazla çalışamamakta; fazla mesai durumunda ise alacağı saatlik ücret normal saatte alacağın ücretin iki katına çıkmaktadır.

MAAŞLAR 15 GÜNDE BİR ÖDENİYOR

Ayrıca Amerika'da maaşlar 15 günde bir ödenmekte; böylece piyasada daha çok para harcanması ve para dönmesi hedeflenmektedir.

Peki Amerika'da hayat pahalı mı? 'Orda aldığım paraya göre hayatta ona göre pahalı' diye düşünebilirsiniz ama durum öyle değil. Vergi oranlarından, iç ve dış pazarın canlılığından dolayı Amerika'da alacağınız ücrete göre hayatınızı yüksek standartlarda geçirmeniz hatta bir miktar para biriktirmeniz dahi mümkün. Ayrıca yapacağınız ek işlerle birlikte tasarruflarınızı da çok daha büyük oranda arttırabilirsiniz."

Green Card çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2017 salı günü açıklanacak. Amerikan rüyasının ilk adımı olarak değerlendirilen Green Card'ı dünya genelinde 55 bin Türkiye'den 3 bin 500 kişi almaya hak kazanacak.