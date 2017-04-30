Ressam, müzisyen, halk oyunları ekibi, fotoğraf sanatçıları ve şairlerden oluşan 90 kişilik ekip Edremit ilçesinden "Greek Art Union Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali"ne katılmak için Yunanistan'a gitti.



Geçen yıl ikincisi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Greek Art Union Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali" bu yıl Yunanistan'ın Naoussa kentinde düzenlenecek. Bu kapsamda Edremit'te bir araya gelen 90 kişi festivale katılmak için otobüslerle Yunanistan'a hareket etti.



Greek Art Union Türkiye temsilcisi Hasan Kadakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Dostluk Sevgi ve Barış kuşağı hazırlandı. Bu kuşağın açılış törenini yapmak ve dünyada dostluğa, barışa ve sevgiye dikkatleri çekebilmek amaçlı olarak Yunanistan'da düzenlenen 2. Naoussa Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte yoldayız." dedi.



Tüm dünyaya mesaj vermek istediklerini ifade eden Kadakçı, "90 kişilik ekiple yola çıkıyoruz. Ses sanatçıları, folklor ekipleri, ressamlar, şairler ve yazarlar bulunuyor. Türk kültürünü Yunanistan'da anlatacağız. Türk ve Yunan vatandaşlarının kardeşçe, barış ve sevgi içinde çalışmalarını arkadaş olmalarını sağlayacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşacağız. Festivale 10 farklı ülkeden 660 sanatçı katılacak. Dostluk barış ve sevgi kuşağına ise şu ana kadar 400 sanatçının eseri ile katılımı bulunuyor. Bu sanatçılardan 200'ü bizzat festivale de gelerek eserlerini sergileyecekler." diye konuştu.



Festivalin 4 Mayıs'ta son bulacağı öğrenildi.