Grande-Synthe Sığınmacı Kampındaki Yangın

Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının kaldığı, pazartesi gecesi çıkan yangında yüzde 80'i yanan Grande-Synthe kampında kalanların, sığınmacı kabul merkezlerine yerleştirilmesi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.



Fransa İçişleri Bakanlığı ile İskan Bakanlığının yaptığı ortak yazılı açıklamada, kamptan gelenlerin yerleştirilmesinde aile olma durumunun öncelikli gözetildiği belirtildi.



Kamptan gelen 63 ebeveyni olmayan çocuğun, hukuk çerçevesinde korumaya alındığı kaydedilen açıklamada, sığınmacı kabul merkezlerine başvuranların bu merkezlere yerleştirilmesinin tamamlandığı ifade edildi.



Diğer taraftan yaklaşık 30 sığınmacının kamu düzenine aykırı hareket etmek ve insan kaçakçılarıyla iş birliği dolayısıyla gözaltına alındığı da kaydedildi.



Fransa İçişleri Bakanı Matthias Fekl, Grande-Synthe'nin yeniden kurulmasına izin verilmeyeceğini söylemiş, yangının ardından pek çok sığınmacı ülkenin diğer bölgelerindeki sığınmacı merkezelerine gönderilmiş, sığınmacıların bir kısmı ise bölgeden ayrılmıştı.



Afgan ve Kürt sığınmacılar arasındaki kavga sonrası çıkan yangında kampın yüzde 80'i hasar görmüştü. Derme çatma çadırlardan oluşan kamp, yaklaşık bir yıl önce kurulmaya başlanmıştı. Kampın nüfusu, Calais'de bulunan sığınmacı kampının geçen yılın ekim ayında kapatılmasının ardından artmıştı.