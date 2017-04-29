Granada Küme Düştü

İspanya Ligi'nde Osasuna'nın ardından küme düşen ikinci takım Real Sociedad'a deplasmanda 2-1 yenilen Granada oldu...



Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Sociedad, 45'te Carlos Vela'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



65'te Adrian Ramos'un golü konuk ekibi umutlandırsa da 84'te sahne alan Juanmi ev sahibi ekibe 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Real Sociedad puanını 61'e yükseltirken, 20 puanda kalan Granada La Liga'ya veda etti.



Kaynak: Skorer