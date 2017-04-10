Granada'da Tony Adams Dönemi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşmeme mücadelesi veren Granada, teknik direktörü Lucas Alcaraz'ı görevinden alarak yerine Arsenal'ın eski futbolcularından Tony Adams'ı getirdi.



La Liga'da başarısız bir sezon geçiren Granada, ilk 7 haftada sadece 2 puan alabilen Paco Jemez'in görevine son vererek Lucas Alcaraz ile anlaşmıştı. Alcaraz da takımın başında çıktığı 24 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 6 maçta sadece bir puan alabilen Granada'da görevine son verilen Alcaraz'ın yerine getirilen Tony Adams, ilk defa bir İspanyol takımında teknik direktörlük yapacak.



Granada ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Tony Adams, 22 yıl futbolcu olarak formasını giydiği İngiltere'nin Arsenal Kulübünün en önemli isimleri arasında yer alıyor. 50 yaşındaki İngiliz teknik adam, son olarak Azerbaycan'ın Gebele takımını çalıştırmıştı.



Ligde son 7 haftaya girilirken 20 puanla 19. sırada yer alan Granada, küme düşmesi en muhtemel takımlar arasında gösteriliyor.