Grammy Ödüllü Vengerov İzmir'e Geliyor

Yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile Ulucan Kardeşler İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Müziğin dahi isimleri, 20 Nisan Perşembe akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde sahne alacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın yaşayan en iyi keman virtüözlerinden biri olarak anılan, Grammy ödülü sahibi Rus müzisyen Maxim Vengerov'u Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) ağırlayacak. 20 Nisan Perşembe saat 20.00'de sahne alacak dünya starına, ünlü kardeş sanatçılar Ayşen Ulucan (Keman) ve Özcan Ulucan (Viyola) ile Camerata İzmir eşlik edecek.



Müziğin dahi çocuğu



5 yaşında başladığı kariyerinde dünyanın sayılı müzisyenleri arasına girmeyi başaran Grammy ödülü sahibi Maxim Vengerov, 2007 yılından itibaren orkestra şefliğine yöneldi. Bu alanda da uluslararası otoritelerin beğenisini kazandı. Berlin Filarmoni, Londra Senfoni Orkestrası ve BBC Senfoni Orkestrasının da dahil olduğu birçok önemli orkestrada solist ve şef olarak sahne aldı. Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar dünya çapında orkestralarla konserler ve kayıtlar gerçekleştirdi. 1997 yılından bu yana UNICEF'in Uluslararası İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan Vengerov, bu göreve atanan ilk klasik müzisyen oldu.



41 yaşındaki sanatçı, gençliğine rağmen hem müziğinde hem de sanatındaki olgunluğu ile müzik otoritelerinin takdirini topluyor. Yay tekniği ve enstrüman hakimiyeti ile farklılığını ortaya koyan Vengerov, en zor ve önemli eserleri hatasız ve eserin ruhunu vererek icra ediyor. Müzik otoritelerince kendisine verilen virtiöz payesi ile yaşayan en iyi keman sanatçılarının başında gelen sanatçı, konserlerinde 1727 yılında yapılmış Stradivarius kemanını kullanıyor.



Öğrencisine el verdi



Maxim Vengerov'la Özcan Ulucan'ın yolu, 1999'da Almanya'daki Saarland Akademisinde kesiştiğinde her ikisi de 25 yaşındaydı. Özcan Ulucan, Grammy ile Gramophone ve Echo Klassik gibi ödülleri birer birer toplayan Vengerov'la virtüozite üzerine çalışmak için akademiye kaydını yaptırmıştı. Sınava ablası Birsen Ulucan'ın piyanosu eşliğinde girmesi ve ikilinin uyumu Vengerov'un dikkatini çekti. 2 yıllık solistlik çalışması sırasında Vengerov, öğrencisini kemanın yanı sıra viyola da çalmaya yönlendirdi. Mezuniyetinde Ulucan'ı Saarland'daki çalışmaları için asistan seçti. Ablası Birsen Ulucan da sınıflarının piyanistliğini üstlendi. Ardından birlikte konserlere çıkan sanatçılar, Perşembe akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM'de olacak. Vengerov ve Ulucan kardeşlere Camerata İzmir eşlik edecek. - İZMİR