Grafikli - Voleybolda Dörtlü Final Heyecanı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu, İtalya'nın Treviso kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek Dörtlü Final organizasyonunda belli olacak.



Palaverde Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda, İtalyan ekip Imoco Volley'in yanı sıra Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan ise Dinamo Moskova mücadele edecek.



Dörtlü Final'in ilk maçında iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek. VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 18.00'de başlayacak mücadelede finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak.



Organizasyonun ikinci maçında ise ev sahibi Imoco Volley ile Dinamo Moskova karşılaşacak. Bu maç da TSİ 21.00'de başlayacak.



Tek maç eleme sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 23 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçını oynayacak. Yenilen ekipler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.