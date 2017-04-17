Grafikli - THY Avrupa Ligi'nde Play-off Heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Grafikli - THY Avrupa Ligi'nde Play-off Heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bu sezon format değişikliğine gidilerek 16 takımlı lig usulüne göre oynanan organizasyonda, normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek final mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi, Türk basketbolu için bir ilke sahne olacak. Normal sezonda ilk 8'e girmeyi başaran Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, çeyrek final biletini aldı. Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde bu seviyede ilk kez aynı anda 3 takımla temsil edilecek.

THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri ve maç programı (TSİ) şöyle:

1. maçlar

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya)-Baskonia (İspanya)

21.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)-Fenerbahçe

19 Nisan Çarşamba:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.00 Real Madrid (İspanya)-Darüşşafaka Doğuş


2. maçlar


20 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova-Baskonia


21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe


21 Nisan Cuma:

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes


22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş


3. maçlar


25 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods


22.00 Baskonia-CSKA Moskova


26 Nisan Çarşamba:

19.30 Anadolu Efes-Olympiakos

21.15 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

4. maçlar (Gerekirse)


27 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods


22.30 Baskonia-CSKA Moskova

28 Nisan Cuma:

19.30 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

21.15 Anadolu Efes-Olympiakos


5. maçlar (Gerekirse)

2 Mayıs Salı:

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe


Olympiakos-Anadolu Efes


Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş


CSKA Moskova-Baskonia

3 galibiyete ulaşan Dörtlü Final'de

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ile Panathinaikos Superfoods, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk 2 maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sıra arasında bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Baskonia ve Darüşşafaka Doğuş'un sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak.

Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak. Türk takımlarının rakiplerini elemesi için mutlaka deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek.

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