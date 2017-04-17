Grafikli - THY Avrupa Ligi'nde Play-off Heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Bu sezon format değişikliğine gidilerek 16 takımlı lig usulüne göre oynanan organizasyonda, normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek final mücadelesi verecek.



Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi, Türk basketbolu için bir ilke sahne olacak. Normal sezonda ilk 8'e girmeyi başaran Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, çeyrek final biletini aldı. Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde bu seviyede ilk kez aynı anda 3 takımla temsil edilecek.



THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri ve maç programı (TSİ) şöyle:



1. maçlar



Yarın:



20.00 CSKA Moskova (Rusya)-Baskonia (İspanya)



21.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)-Fenerbahçe



19 Nisan Çarşamba:



21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes



22.00 Real Madrid (İspanya)-Darüşşafaka Doğuş





2. maçlar





20 Nisan Perşembe:



20.00 CSKA Moskova-Baskonia





21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe





21 Nisan Cuma:



21.00 Olympiakos-Anadolu Efes





22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş





3. maçlar





25 Nisan Salı:



20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods





22.00 Baskonia-CSKA Moskova





26 Nisan Çarşamba:



19.30 Anadolu Efes-Olympiakos



21.15 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid



4. maçlar (Gerekirse)





27 Nisan Perşembe:



20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods





22.30 Baskonia-CSKA Moskova



28 Nisan Cuma:



19.30 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid



21.15 Anadolu Efes-Olympiakos





5. maçlar (Gerekirse)



2 Mayıs Salı:



Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe





Olympiakos-Anadolu Efes





Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş





CSKA Moskova-Baskonia



3 galibiyete ulaşan Dörtlü Final'de



Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak.



Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ile Panathinaikos Superfoods, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk 2 maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.



Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sıra arasında bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Baskonia ve Darüşşafaka Doğuş'un sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak.



Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak. Türk takımlarının rakiplerini elemesi için mutlaka deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek.