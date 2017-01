Grafikli - Teröristler Şehirde de Kıskaçta

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla kırsalda ağır yenilgiye uğrayan terör örgütü PKK, şehirde de güvenlik güçlerinin kıskacında.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde darbe üstüne darbe alan ve sansasyonel saldırı girişimleri için şehirlere gelen PKK'lı teröristlerin hain saldırı planları, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla önleniyor.



Kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıyarak, Şırnak merkez ile Hakkari'nin Yüksekova, Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan, Mardin'in Nusaybin, Dargeçit ve Derik, Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ilçelerinde çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik başarılı operasyonlarda terör örgütünün sözde şehir yapılanması YDG-H çökertildi.



Güvenlik güçleri, şehir merkezlerinin teröristlerden temizlenmesinin ardından örgütün kırsaldaki uzantılarına yönelik çalışmalarını çetin kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.



Mehmetçik, dağlık alanda 2 metreye ulaşan kar ve sıfırın altında 20 dereceye varan soğuk hava koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etti.



Bu sayede başta Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki birçok yerde teröristlerin kış üslenmesi büyük oranda engellendi. 2016 yılında, 485'i son üç ayda olmak üzere 805 sığınak ve barınak imha edildi.



İhbarların yanı sıra bölgede konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA), termal kamera ve anlık istihbaratlarda tespit edilen teröristlere adeta göz açtırmayan güvenlik kuvvetlerinin olağanüstü şartlarda gerçekleştirdiği çalışmalarda 2016 yılında 80'i arananlar listesinde bulunan 110 terörist etkisiz hale getirildi.



457 terörist teslim oldu



Güvenlik güçlerinin özverileri çalışmalarıyla 2016 yılında terör örgütü PKK'nın planladığı 313 saldırı engellendi, örgüte katılım minimum düzeye indirildi ve teslim olan terörist sayısında büyük artış oldu.



Örgüte katılanların sayısı 2015 yılında 3 bin 572 iken, bu sayı 2016 yılında 559'a düştü. Son iki ayda ise sadece 5 terörist örgüte katıldı.



Teslim olan terörist sayısı geçen yıl son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2016 yılında 457 terörist örgütten kaçarak adli makamlara teslim oldu.



Yurt genelinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarla, son 1 ayda bin 547 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 260'ı tutuklandı.



Şehirlerdeki sansasyonel saldırılar engellendi



Yurt içi ve yurt dışındaki hava destekli operasyonlarda ağır darbe alan ve güvenlik güçlerinin karşısına çıkamayan teröristler, varlık mücadelesini göstermek için geldikleri şehirlerde sansasyonel saldırılar düzenleme yolunu seçti.



Terörle mücadelede kırsaldaki kararlılık şehirlerde de gösterilirken, polis ve jandarmanın teknik takibi, çalışması ve dikkati sayesinde teröristlerin kanlı emellerini gerçekleştirmeleri engellendi.



Siyasilere, bürokratlara ve iş adamlarına suikast, şehirlerde saldırılar düzenlemek için terör örgütünün dağ kadrosundan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Şanlıurfa, Batman ve Mersin gibi illere gelen çok sayıda terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin hain saldırı planları, düzenlenen operasyonlarla boşa çıktı.



Operasyonlardan bazıları



2 Kasım 2016 günü AK Parti İl Başkanlığı binası önünde saldırı için keşif yaparken MOBESE kameralarına katılan "Viyan" ve "Sözdar Eftalya" kod adlı teröristler, Siirt'in Çal Mahallesi'nde bir hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan teröristlerin, 6 Aralık 2016 tarihinde Barış Mahallesi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün bombacıları olduğu tespit edilen Turan Işık ile Suriye uyruklu "Agiri" kod adlı teröristlerle kentteki siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı planladıkları öğrenildi.



Diyarbakır'da 26 Kasım'da kentte hedef seçilen kişi ve yerlere yönelik saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir kadın terörist, merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.



30 Kasım 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Hudut Taburuna bağlı Kalmış Tepe Üs Bölgesi'nde, saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist tespit edildi. Koordinatların belirlenmesinin ardından yapılan topçu atışları sonucu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Van'ın Muradiye ilçesinde, 2 Ocak 2017 günü saldırı hazırlığında olan bir terör örgütü mensubu gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.



Diyarbakır'da PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi.



Batman'da dün İçişleri Başkanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen belediye başkan vekillerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu bir kişi ile ona yardım eden ev sahibi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen "20 yaşlarında ismi A.Y. olan şahıs Bismil'den gelmiş. Terör örgütü elemanıdır, Kayyuma saldırı için gelmiş" ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Çekdar Farkın" kod adlı PKK'lı terörist A.Y. ile evinde kaldığı H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. ile H.Ç tutuklandı.



Facia önlendi



Teröristlerin şehirlerdeki birçok saldırı girişimi de güvenlik güçlerinin kahramanlığı sayesinde hedefine ulaşamadı. Bu saldırılardan biri de 5 Ocak günü İzmir'de yaşandı.



Adliyenin girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi Fethi Sekin, teröriste müdahalede bulunmuş, ardından fiziki takip neticesinde her iki teröristin daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planları engellenmişti.



Kahraman polis memuru Sekin, son kurşununa kadar teröristlerle çatışmış, olay yerine gelen güvenlik güçlerince iki terörist etkisiz hale getirilmişti.



Olayda Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu.



"Türkiye sürekli terörle yıpratılmaya çalışılıyor"



Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirlerde gerçekleştirilen terör saldırılarında, eğer arkalarında Reina, Beşiktaş ve Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılarda olduğu gibi istihbarat örgütü yoksa Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerinin bunu çok rahat çözüp gereğini yaptığını söyledi.



"Eğer arkasında güçlü bir istihbarat örgütü varsa yurt içinde güvenlik güçleri bazen baypas olabiliyor." diyen Güçlüer, şöyle devam etti:



"Geçen yılı neredeyse terörle geçirdik. PKK Sincar hattına çekildi, 1983-1984'teki kamplaşma dönemindeki gibi Sincar hattında tutunmaya çalışıyor. Ancak Türkiye sürekli terörle yıpratılmaya çalışılıyor."



Terör saldırılarına ara verilmesi durumunda terörün yaralarının çok kısa sürede sarılacağını, özellikle bölgedeki insanların sosyal entegrasyonunun sağlanabileceğini dile getiren Güçlüer, böyle bir süreçte iyileşmeye doğru hızla bir adım atılacağını aktardı.



"Bunu önlemek için de fiziksel kabiliyetini kaybetmiş olan terör örgütü PKK bombalı eylemler düzenliyor." ifadesini kullanan Güçlüer, şunları kaydetti:



"Dikkat edin şehirde yaptığı saldırılara dağ kadrosundakileri gönderiyor. Sosyolojik bir tabanı olan bir örgüt olsaydı dağ kadrosundan adamlar gönderir miydi? Şehirlerdeki işbirlikçilerini kullanırdı. Bu olmayınca artık dağ kadrosuna kalıyor iş. Diğer terör örgütleriyle işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde Türkiye'yi sürekli yıpratmak, Türkiye'ye terör gündemi yaratmak için saldırı yapıyorlar. Dış istihbarat örgütlerinden destek alarak saldırı düzenlemek artık kolay olmayacak. Artık her geçen gün daha zorlaşıyor. Terör örgütünün saldırıları kaybedilmiş bir çabayı sürdürme gayretleridir."



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da terör örgütü PKK'nın terör saldırıları üzerinden toplumda kırılganlık yaratmaya çalıştığını, örgüte yönelik pek çok alanda mücadele yürütüldüğünü, o alanlardaki konsantrasyonu bozmak istediğini söyledi.



"Terör örgütü yılgınlık ve bıkkınlık yaratmaya çalışıyor"



Terörle mücadelenin ekonomik boyutunun bulunduğunu, devlet olarak birçok noktada önlem alındığını, bunun da ekonomik olarak karşılığının olduğuna işaret eden Ağar, terör örgütünün yılgınlık ve bıkkınlık yaratmaya çalıştığını aktardı. Ağar, şöyle konuştu:



"Bunları başarıyor mu? Hayır başaramıyorlar ancak sadece terör üretiyor, insanların zihinlerini etkiliyorlar. PKK'ya operasyonlarla çok büyük darbe vuruldu, PKK da büyük yıkım oluştu. Güvenlik kuvvetleri Güneydoğu'da çok sert vurdu. Sadece Hakkari yöresinde ele geçirilen terörist sayısı 600'ü aşmış durumda. Terörün kaynağı uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik de büyük bir darbe vuruldu."



Güvenlik kuvvetlerinin ortaya koyduğu etkinin, halkın terör örgütüne yüz çevirmesini sağladığına işaret eden Ağar, "Devletin bir irade ve kararlılık ortaya koymasıyla halk, 'devlet kararlı, bunları bozguna uğratacak' diyerek ve terörün meskun mahalde yarattığı yıkımı görerek, Irak ve Suriye'deki terör örgütlerinin ülkeleri ne hale getirdiğini görerek, terör örgütlerinden ciddi anlamda yüz çevirdi." diye konuştu.