Grafikli - Terör Örgütü Diyarbakır'da 22 Ayda 233 Kişiyi Katletti

Terör örgütü PKK, huzur ve yaşamı hedef alan saldırılarıyla en büyük zararı bölge halkına veriyor.



Silah bırakıp sınır dışına çekilmek yerine "Çözüm Süreci"ni sabote eden eylemler düzenleyen PKK'lı teröristler, Temmuz 2015'te "barajlar ve baraj inşasında kullanılan araçların hedef alınacağı" yönündeki açıklamanın ardından hain saldırılarını artırdı.



"Çözüm Süreci"nde devletin yaptığı reform, yatırım ve teşviklerle eğitim, ekonomi, sağlık, turizm ve tarım başta olmak üzere her alanda büyük değişim ve gelişim yaşanırken, bu olumlu adımlardan rahatsızlık duyan PKK, 2015'in temmuz ayından bu yana kırsalda umduğunu bulamadığı saldırılarını şehirlere taşıdı.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polisin şehit edilmesinden sonra Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan, Mardin'in Dargeçit, Derik ve Nusaybin, Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde halkın yaşam alanlarına çukur kazan bölücü terör örgütü mensupları, kurdukları barikatlara tuzakladıkları patlayıcılarla bölge halkını yerinden etti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde de düzenlenen bombalı saldırılarda da insan hayatını hiçe sayan PKK'lı teröristler, saldırılarında en büyük zayiatı Diyarbakır'a verdi.



Diyarbakır'da 80'den fazla terör saldırısı



Güvenlik güçlerince yurt içi ve dışında yürütülen müşterek operasyonlarda ağır darbe alan PKK'lı teröristler, halktan destek bulamadığı için yollara tuzakladıkları patlayıcılar ve bomba yüklü araçlarla saldırılarını sürdürürken, bu eylemlerde hem güvenlik güçleri hem de sivilleri hedef almaya devam ediyor.



Terör örgütü PKK, Temmuz 2015'ten bu yana sadece Diyarbakır'da 80'den fazla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla aldığı ağır darbeye rağmen teröristlerin kentteki kanlı saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hayatını kaybetti, 106 asker, 62 polis ve 5 güvenlik korucusu şehit düştü, yüzlerce kişi yaralandı.



Kazdıkları tünele tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdiler



Terör örgütü PKK son hain saldırısını ise Bağlar ilçesinde önceki gün gerçekleştirdi.



Teröristler, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları yaklaşık bir ton patlayıcıyı infilak ettirdi.



Patlamada, bir polis memuru ile 2 sivil personel şehit düştü.



Hafızalardan silinmeyen saldırılar



Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin Temmuz 2015'ten bu yana düzenlediği, hafızalardan silinmeyen hain saldırılarından bazıları şöyle:



Lice ilçesinde 26 Temmuz 2015'te askeri aracın geçişi esnasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz ve Uzman Çavuş Mehmet Koçak şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Çınar ilçesinde 30 Temmuz 2015'te terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, polis memuru Mehmet Uyar şehit düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.



13 yaşındaki çocuk teröristlerin hedefi oldu



Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Doktoru katlettiler



Diyarbakır'da 2 Eylül 2015'te Kulp ve Lice karayolunun Yünlüce köyü yakınlarında yol kesen PKK'lı teröristlerin silahlı saldırı sonucu Kulp Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Abdullah Biroğul öldü.



Silvan'da 23 Eylül 2015'te Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki evinden Silvan Taktik Jandarma Alay Komutanlığına giderken, yolda teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak (25) şehit oldu.



9 yaşındaki çocuk evinde öldü



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 28 Eylül 2015'te teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evdeki 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti.



Diyarbakır'da 1 Ekim 2015'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu ve Uzman Çavuş Sinan Uçar, otomobille göreve giderken bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit düştü.



Baro Başkanı Elçi yaşamını yitirdi



Diyarbakır Barosunca 28 Kasım 2015'te Yenikapı Sokağı'nda daha önce terör olayları nedeniyle zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen basın açıklaması esnasında çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti, polis memuru Ahmet Çiftaslan şehit oldu, 2 polis memuru ve Anadolu Ajansı muhabiri yaralandı.



Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Sur ilçesinde çukur kazıp, yollara barikat kuran ve patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan ve 103 gün süren operasyonda, 66 güvenlik görevlisi şehit oldu, çok sayıda güvenlik görevlisi yaralandı, binlerce kişi evini terk etmek zorunda bırakıldı.



Lojmana terör saldırısı



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda bir polis memuru şehit oldu, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.



PKK'lı teröristlerin Diyarbakır-Bingöl karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı 18 Şubat 2016'da infilak ettirmesi sonucu 7 asker şehit düştü.



Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce geçen yıl 24 Mart'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 22 asker yaralandı.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 30 Mart 2016'da polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 8 polis şehit oldu, yaralanan 12 polis memuru ile 14 sivil tedavi altına alındı.





Hani İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde, 11 Nisan 2016'da teröristlerce patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit düştü, 38 asker ile 6 yakını ve 2 sivil yaralandı.





Dürümlü katliamı



Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında tartışma yaşandı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirdi.



Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.





Terör aynı aileden 5 can aldı





Sur'da 10 Ağustos 2016'da polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti, 5'i polis 12 kişi yaralandı.



Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce 15 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 polis memuru şehit oldu, biri çocuk 3 kişi öldü, yaralanan 7'si polis 45 kişi hastaneye kaldırıldı.



Diyarbakır-Bingöl karayolunun güvenliğini sağlayan timlere 25 Ağustos 2016'da Kıralan köyü Gömtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. 2 asker çıkan çatışmada, 3 asker de kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.





AK Parti İlçe Başkanı iş yerinde katledildi



AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert iş yerinde 11 Ekim 2016'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.



2 polis şehit oldu 10 kişi hayatını kaybetti



Merkez Bağlar ilçesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada 28 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce 3 ton patlayıcı yüklü minibüsün infilak ettirildiği saldırıda 2 polis şehit oldu, biri emniyette görevli işçi 10 kişi yaşamını yitirdi, 100'ü aşkın kişi yaralandı.



Sur'da 16 Ocak'ta, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında mezarlık duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 polis memuru şehit edildi, yaralanan bir polis tedavi altına alındı.