Grafikli - Suriye'de Hastaneler Hedefte

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayında düzenlediği hava saldırılarını özellikle İdlib'teki sağlık merkezleri üzerinde yoğunlaştırdı.



AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden derlediği verilere göre, rejim ve Rusya'ya ait uçaklar İdlib ve Doğu Guta'da 9 hastane ve sağlık merkezi, bir de ambulans merkezini hedef aldı.



Yerel Koordinasyon Komitelerini verdiği bilgiye göre, İdlib'in Maaret el-Numan ilçesinin merkezindeki Ulusal Hastane Rus savaş uçakları tarafından 2 Nisan'da vuruldu. Saldırıda hastane kullanılamaz hale gelirken, 10 sivil yaralandı.



Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Şeyhun'a düzenlediği sarin gazlı saldırı sonrası, beldedeki Rahmet Hastanesi ve sivil savunma merkezi hedef alındı. 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıda zehirli gazlardan etkilenenlerin tedavi edildiği hastane, rejimin şiddetli hava saldırılarından korunmak için kayalık bir tepede, mağaralar içinde oyulmuş şekilde hizmet veriyordu.



7 ve 8 Nisan'da İdlib'e bağlı Hiş beldesinde sağlık kliniği bombalandı. Sivil savunma yetkililerinin Rus savaş uçağının düzenlediğini bildirdiği saldırıda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.



Han Şeyhun'daki Rahmet Hastanesi, kısmen hizmete girmesinin hemen ardından 16 Nisan'da bir kez daha vuruldu.



17 Nisan'da İdlib'in Şenan köyündeki İhlas Hastanesi hedef alındı. Aynı gün Şam'ın Doğu Guta bölgesinde Erbin hastanesine de hava saldırısı düzenlendi.



İdlib'e bağlı Abdin köyündeki yer altı hastanesi 22 Nisan'da bombalandı. Hastanenin hizmet dışı kaldığı saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi.



25 Nisan'da İdlib ilinin kuzeybatısında bulunan Kefer Teharim ilçesindeki bir hastane sabah erken saatlerde hava saldırısına uğradı. Hastanenin önündeki iki ambulans aracı kullanılmaz hale geldi. Hastane binası ağır hasar görerek, hizmet dışı kaldı. Hastanede can kaybı yaşanmadı.



27 Nisan'da İdlib'te Maaret el-Numan ilçesine bağlı Deyr Şarki beldesinde Üniversite Hastanesi hedef alındı. Bombardımanda hastane tamamen enkaz haline gelirken, saldırıda en az 3 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.



Aynı gün Maaret el-Numan'a bağlı Maar Zeyta beldesinde de ambulansların bulunduğu nokta hedef alındı. Bombardımanda 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.



-Kadım doğum hastanesini de vurdular



Beşşar Esed rejimi ve Rusya son olarak bugün Kefer Teharim beldesinde Kadın Doğum Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.



Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, nisan ayında Suriye'nin kuzeyinde özellikle hastanelerin hedef alındığına dikkat çekmişti.



Suriye İnsani İşler Koordinatörleri, sağlık kuruluşlarına verilen zarar ve yıkım nedeniyle dehşete düştüklerini açıklamışlardı.



Koordinatörler, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



"Sağlık kuruluşları ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarının bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Sağlık kuruluşlarına yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yüzlerce sağlık çalışanı hayatını, yüz binlerce kişi de sağlık hizmetlerine ulaşım imkanını kaybetti. Bu en temel hak olan yaşama hakkının insanların elinden alınmasıdır. Bunlara bir an önce son verilmeli."