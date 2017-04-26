Grafikli - Pakistan'da Nüfus Sayımı

Pakistan'da altıncı kez yapılacak genel nüfus sayımı, sayım görevlilerine yönelik artan terör saldırılarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında başladı.



Pakistan İstatistik Bürosu sözcüsü Habibullah Khattak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus sayımının 24 Mayıs'a kadar sürecek ikinci evresinin, 4 eyalette 88 bölgeyi, ayrıca Gilgit-Baltistan, kuzeyde aşiretler ve Azad Keşmir bölgelerini kapsadığını söyledi.



Khattak, nüfus sayımının ilk sonuçlarının, ikinci evrenin tamamlanmasından sonraki 60 gün içinde duyurulmasının planlandığını kaydetti.



Hanelerin listelenmesi ve iki aşamalı sayımın Pakistan'a maliyetinin 14,5 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 495 milyon TL) olması bekleniyor.



Güvenlik tehditleri



Ülkede 18 yıl aradan sonra düzenlenen nüfus sayımının ilk evresi, 15 Mart'ta başlamış ve bir ay içinde 63 bölgede sayım yapılmıştı.



Ülkede bir yandan nüfus sayımı heyecanı sürerken diğer yandan sayım görevlilerine yönelik bir dizi terör saldırısı, emniyet birimlerini güvenliğini arttırmak zorunda bıraktı. İkinci aşama da sayım görevlilerine yönelik artan terör saldırılarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.



Pakistan ordusu, ülke genelinde sayım yapan 84 bin görevliyi korumak için 200 bin asker görevlendirdi.



Ordu birliklerinin eşlik ettiği sayım görevlileri, Keşmir'in Pakistan tarafında kalan bölümünde de sayım yapacak. Azad Keşmir'de yapılacak sayım sırasında iki ülkenin sınır birlikleri arasında çatışma çıkmasından endişe ediliyor.



Pakistan ordusunun bir sözcüsü, Hindistan ordu komutanlığının, Pakistan birliklerinin nüfus sayım görevlilerinin güvenliğini sağlamak ve muhtemel provokasyonların önüne geçmek için sınır bölgesindeki sayım alanında bulunacağı konusunda bilgilendirildiğini belirtti.



Geçen yılın eylül ayında Keşmir'deki bağımsızlık yanlısı direnişçilerin, Cammu Keşmir'deki Üri askeri üssüne düzenlediği, 19 Hint askerin öldüğü saldırıdan bu yana sınırda askeri birlikler arasında gerginlik sürüyor.



Pakistan'daki son saldırı Afganistan sınırında aşiretler bölgesinde Kuram ilçesinde düzenlendi. Yola döşenen bir mayının hedef aldığı minibüste yaralananlar arasında 2 nüfus sayım görevlisi de bulunuyordu. Pencab eyaletinin Lahor kentinde, nisan ayı başında nüfus sayım görevlilerini hedef alan intihar saldırısında, görevlileri koruyan 4 askerin aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.



Afgan mülteciler de sayılacak



Ülke tarihinde ilk defa, transseksüel bireyler ayrı sayılacak. Sayıma, ülkede uzun süredir ikamet eden milyonlarca Afgan mülteci de dahil olacak.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) 2016 verilerine göre, Pakistan'da kayıtlı 1,5 milyon Afgan mülteci bulunuyor. Ancak Pakistanlı yetkililer, ülkede yasa dışı yaşayan, kayıtlara geçmemiş bir milyondan fazla Afgan mülteci olduğunu tahmin ediyor.



Sayımda, nüfusları tahmine dayanan, belirli dini azınlıkların, özellikle de Hindu ve Hristiyanların sayısı da belirlenecek.



Tahminlere göre, Hristiyanlar 180 milyonluk nüfusun yüzde 3'ü ile ülkedeki en büyük dini azınlığı oluşturuyor. Hinduların da ülke nüfusunun yüzde 2'sini içerdiği öngörülüyor. Diğer yandan kayıtlı Hindu seçmenlerin sayısı Hristiyan seçmenlerin sayısından çok az fazla.



İngilizce yayınlanan günlük Dawn gazetesine göre, ülkede Hristiyanların sayısı 2 ila 10 milyon, Hindu nüfusu da 2,5 milyon ila 4,5 milyon.



Nüfus sayımıyla ülkedeki gerçek okur yazarlık oranı da ortaya çıkacak. Resmi tahminlere göre, Pakistan'ın 2016'daki okur yazarlık oranı erkeklerde yüzde 69, kadınlarda ise yüzde 49 civarında.



Nüfus sayımı formunda yerel diller bulunmuyor



Pakistan'ın uzun aradan sonra yapılan altıncı nüfus sayımında tepki çeken konulardan biri, yerel dillerin çoğunun görmezden gelinmesi oldu.



Ulusal, eyalet ve bölge bazında 70'in üzerinde dilin konuşulduğu ülkede, nüfus sayım formunda sadece 9 dilin listelenmesi, çok sayıda yerel topluluğu, konuştukları dillerin varlığının tehdit edildiği düşüncesine itti.



Formda, Pakistanlılar konuştukları dil olarak Urdu, Pencabi, Sindi, Paştu, Beluci, Siraki, Brahvi, Hindko veya Keşmir dillerinden birini seçebilecek.



Bunların dışında çok sayıda dilin konuşulduğu ülkede, yok olma tehdidi altında bazı diller de bulunuyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine, çok sayıda insanın konuştuğu Gilgiti, Gojali, Gujrati, Urmrai, Doomaki, Sheena ve diğer diller de nüfus sayım formunda yer almıyor.



Pakistan'da nüfus sayımları



Pakistan'da, 1951, 1961, 1972, ve 1981 yıllarında nüfus sayımları zamanında yapılmış ancak 1991'de planlanan seçim 7 yıllık gecikmeyle 1998'de gerçekleştirilebilmişti.



Endonezya'dan sonra en fazla Müslüman nüfusa sahip Pakistan, dünyanın en kalabalık 6. ülkesi. Nüfusu 1951'de 33,7 milyon olan Pakistan'da, bu sayı 1961'de 42,8, 1972'de 65, 1981'de de 85 milyona yükseldi.



Pakistan'da 1998'deki son nüfus sayımında nüfusun 130 milyonu aştığı ortaya çıkmış, buna göre ülkenin en kalabalık eyaleti Pencab olmuş, onu Sind, Hayber Paktunhuva ve Belucistan eyaletleri takip etmişti.



Pakistan hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), ülkenin şu anki nüfusunun 180 ila 200 milyon olduğunu tahmin ediyor.