Grafikli - Otomobil Firmaları İhracatta Hız Sınırını Aştı

HALUK YÜKSEL - Türkiye'de üretim yapan otomotiv ana sanayi firmaları, yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre, adet bazında binek otomobil ihracatlarını yüzde 300'e varan oranlarda artırdı.



Oyak Renault yüzde 31,8'lik artış ve 79 bin 277 adetlik dış satım ile liderliğini korurken, Tofaş yüzde 141, Toyota ise yüzde 300'lük ihracat artış oranı yakaladı.



AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, sektör, 2016 ocak-mart döneminde, binek otomobilde 159 bin 401 adetlik dış satımını, 2017'nin aynı döneminde yüzde 59,8'lik artışla 254 bin 796 adede taşıdı.



Sektörün başarısında, firmaların dikkati çeken ihracat performansları etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde, biri dışında tüm firmalar, binek otomobil ihracatlarını artırırken, bazıları rakamlarını adeta katladı.



Binek otomobil ihracatının lideri OYAK Renault



Oyak Renault, geçen yılın ilk çeyreğinde, 60 bin 118 adet olan dış satımını, bu yılın aynı döneminde 79 bin 277'ye çıkardı.



Bu dönemde yüzde 31,8'lik ihracat artışına imza atan firma, yıllardır sürdürdüğü liderliğini daha da geliştirerek, korudu.



Tofaş'tan yüzde 141, Toyota'dan yüzde 300 ihracat artışı



Binek otomobilde, ilk çeyrekteki en iyi performansı ise Toyota gösterdi. 2016'nın ocak-mart döneminde sadece 16 bin 365 adet olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 300,5'lik rekor artışla 65 bin 548 adede ulaştıran Toyota, bu sonuçla Oyak Renault'un ardından ikinciliğe yerleşti.



Tofaş da geçen yılın ilk çeyreğinde 21 bin 370 adet olan ihracatını, yüzde 141,8'lik artışla 51 bin 684 adede çıkardı. Firma, bu sonuçla üçüncü sırada yer buldu.



Ford Otosan'ın ihracatı yüzde 16, Honda Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 160,7 arttı.



Ocak-mart döneminde ihracatı gerileyen tek firma ise Hyundai Assan oldu. Firmanın, geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 450 adet olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,9'luk düşüşle 51 bin 392'ye geriledi.



Otomobil ihracatının yarısından fazlası Bursa imzalı



Türkiye'de üretim yapan otomotiv ana sanayi firmalarının, 2017'nin ilk çeyreğindeki toplam 254 bin 796 adetlik binek otomobil ihracatının, 130 bin 961'i Oyak Renault ve Tofaş tarafından gerçekleştirildi.



Bu dönemdeki toplam binek otomobil ihracatının yarısından fazlasına (yüzde 51,40) Bursalı firmalar imza attı.



Firmaların, 2017 ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre binek otomobil ihracatları ve artış oranları ise şöyle:





Firma Adet/2016 Adet/2017 Değişim 1-Oyak Renault 60.118 79.277 31,8 2-Toyota 16.365 65.548 300,5 3-Tofaş 21.370 51.684 141,8 4-Hyundai Assan 56.450 51.392 -8,9 5-Ford Otosan 4.423 5.135 16 6-Honda Türkiye 675 1.760 160,7