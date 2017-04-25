Grafikli - Macron, Le Pen'den Daha Çok Destekleniyor

"En Marche (Yürüyüş)" Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda rakibi aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin adayı Marine Le Pen'e karşı şansı daha yüksek görünüyor.



Kurduğu hareketle bir yıl gibi kısa süre içinde büyük destek yakalayan ve cumhurbaşkanı seçiminin ilk turundan yüzde 24,01 oyla birinci çıkan Macron, seçimi kaybeden rakiplerinin de desteğini aldı. Bu desteklerden en önemlileri, ülkedeki iki ana akım olan merkez sağ ve merkez soldan geldi.



İlk turda yüzde 20,01 oy alarak üçüncü olan merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve yüzde 6,36 oy oranı ile dördüncü olan Macron'un eski partisi Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon, ikinci turda Macron'u destekleyeceklerini açıkladı.



Macron aynı zamanda Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski Başbakan Manuel Valls'ten de destek alarak, adeta merkez solun tamamını arkasında toplamış görünüyor.



Diğer taraftan Müslüman ve Yahudi cemaati liderleri de ırkçı görüşleriyle bilinen Le Pen'e karşı Macron'a destek çağrısında bulundular. Bu çağrının da özellikle Müslümanlar üzerinde etkisi olacağı tahmin ediliyor.



Le Pen oyları çekmek için parti liderliğinden istifa etti



Diğer taraftan Le Pen'in, özellikle AB karşıtı politikaları nedeniyle açıkça desteğini almamış olsa da yüzde 4,7 oya sahip muhafazakar sağcı aday Nicolas Dupont-Aignan'ın seçmenini kendisine çekebileceği belirtiliyor.



Hiçbir adaya destek vermeyeceğini açıklayan, oyların yüzde 19,58'ini alan aşırı solcu AB karşıtı Jean-Luc Melenchon'un seçmeninin ise Macron ve Le Pen arasında dağılacağı, bir kısmının ise oy kullanmayacağı tahmin ediliyor.



Marine Le Pen'in Ulusal Cephe liderliğinden dün istifa edeceğini açıklaması, Melenchon ve Dupont-Aignan'ın seçmenlerinden oy alma çabası olarak değerlendiriliyor.



Ipsos/Sopra Steria şirketinin yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre, Macron ikinci turda yüzde 64 civarında oy alırken, Le Pen yüzde 36'larda kalıyor.



Fransa'da cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur oylama 7 Mayıs'ta yapılacak.