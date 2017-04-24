Grafikli - Konut Satış İstatistikleri

Türkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 27, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 artış kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 27 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 artarak 128 bin 923 oldu.



İstanbul 22 bin 443 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 4 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 8 bin 59 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.



İpotekli satışlar



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 50 bin 424'e yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19,2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 59,1 ile Artvin olduğu görüldü.



Türkiye genelinde martta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 78 bin 499 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 782 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57 oldu. Ankara 8 bin 525 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 667 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu iller 5'er konutla Hakkari ve Ardahan olarak belirlendi.



56 bin 376 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 56 bin 376 oldu.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 43,7 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 9 bin 972 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,7) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 355 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 117 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artışla 72 bin 547 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 471 konut satışı ve yüzde 17,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,6 oldu. Ankara'da 9 bin 649, İzmir'de 4 bin 942 ikinci el konut satıldı.



Yabancılara konut satışı



Yabancılara yapılan konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 578 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 579 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 313 konutla Antalya, 124 konutla Bursa, 88 konutla Yalova, 80 konutla Sakarya ve 73 konutla Ankara izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 323 konut satın aldı. Irak'ı 148 konutla Suudi Arabistan, 139 konutla Kuveyt, 115 konutla Rusya ve 112 konutla Afganistan takip etti.