Grafikli - İtalya'daki Çığ Felaketi

İtalya'nın orta kesiminde önceki gün meydana gelen depremlerin ardından, bölgede yaşanan çığın altında kalan oteldeki insanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, umutların giderek azaldığı belirtildi.



Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan ve depremlerin etkisiyle oluşan çığın altında kalan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'takilere dair umutlar giderek azalıyor.



İtalyan basınına yansıyan haberlerde, arama-kurtarma konusunda uzman köpeklerin gösterdikleri yeri elleriyle kazarak ilerlediği ancak hava koşullarının gece daha sertleşmesi nedeniyle, çalışmaların oldukça güç ilerlediği ifade edildi.



Bölgedeki koşullar nedeniyle ekiplerin, zaman zaman yeni kırılma ve çökme gibi tehlikeler de atlattığı bildirildi. Ekiplerin, kar kalınlığını da göz önünde bulundurarak çalışmalarda makineler kullanmaya başlayacağı belirtildi.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde görüşleri yer alan arama-kurtarma ekibindeki Matteo Gasparini, "Dün geceden beri çok zor şartlar altında hayatta kalanlar umuduyla kazmayı sürdürüyoruz. Köpekler sık sık kokuları alıyor ama her seferinde en az 4-5 metre kazmamız gerekiyor." dedi.



Kurtarma ekibinde yer alan Christian Labanti de "Ben böyle bir şeyi hiç görmedim. Gerçekten şok edici. Korkarım, hayatta kalmış birini bulmaya dair çok az umudum var." ifadeleriyle bölgedeki durumu aktardı.



Olayın yaşandığı saatlerde Pescara kentinde bulunan otelin sahibi Bruno Di Tommaso,"Ben otelin yolunu açacak kar küreme aracını sağlamak için Pescara'ya gitmiştim. Saat 17.00 civarı olay gerçekleşmiş." diye konuştu.



Tommaso, olay sırasında 11'i çalışan 24'ü konuk olmak üzere, otelde 35 kişi olduğu bilgisini verdi.



İtalyan itfaiyesinin son açıkladığı bilgiye göre, çığ altından şu ana kadar sadece 2 kişinin cesedi çıkarıldığı ifade edilirken, İtalyan basınının resmi olmayan bazı kaynaklarında ise bu sayı 4 olarak veriliyor. Kayıp sayısının 20'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.



Bu arada, Rainews24'ün haberine göre, ünlü ABD'li aktör George Clooney'in bugün çığ altında olan otelde 2009 yılında kaldığı vurgulandı. ABD'li aktörün Eylül 2010'da gösterime giren Anton Corbijn'in yönettiği "The American" filminin çekimleri için 2009 sonbaharında bu bölgeye geldiği ve bu otelde kaldığı ifade edildi. Aynı yıl nisan ayında bölgede yaşanan L'Aquila depremine rağmen Oscarlı aktörün, bölge insanına destek olmak için buraya gelerek, bir süre burada kaldığı kaydedildi.



Avrupa'da bugüne kadarki çığ felaketleri



1998 - Fransa : 11 ölü (Fransız alpleri, Orres kayak alanı)



1999 - Avusturya: 38 ölü (31 ölü Galtuer kayak alanı + 7 Valzur köyü)



Fransa: 12 ölü (Chamonix)



2000 - Avusturya: 12 ölü (Kitzsteinhorn)



2002 - Rusya: 127 ölü (Nizhny Karmadon)



2012 - Fransa: 9 ölü (Mont Maudit)



2015 - Fransa: 13 ölü (6 ölü Queyras + 7 ölü Dome de Neige des Écrins)



2016 - Fransa: 6 ölü (Cerces)



İtalya: 6 ölü (Monte Nevoso)