Grafikli - Filistinli Lider İsrail'e "Hapishaneden" Meydan Okuyor

TURGUT ALP BOYRAZ/ ESAT FIRAT - Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan ve çağrısıyla yaklaşık 2 bin Filistinlinin açlık grevine başladığı Mervan Bergusi, İsrail işgaline 15 yıldır tutuklu olduğu hapishaneden meydan okuyor.



İsrail hapishanesinde pazartesi günü toplu açlık grevini başlatmasının ardından diğer Filistinli mahkumlardan ayrılarak hücre hapsine alınan Fetih Merkez Kurulu üyesi Bergusi, pazar günü New York Times gazetesine "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?" başlıklı bir makale yazdı.



Bergusi, İsrail hapishanelerinde 15 yıldan beri tutuklu bulunduğunu aktardığı makalesinde, "Filistinlilere uygulanan illegal ve keyfi tutuklamaların yanında mahkumlara yapılan kötü muameleye hem şahit hem de bunun kurbanı oldum. Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bu ihlallere direnmek için açlık grevine gitmekten başka seçenek olmadığına karar verdim. Bugün başlayan bu açlık grevinde Filistinli mahkumlar bana katılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.



İsrailli siyasetçilerin son günlerdeki eleştiri okları da Bergusi'ye yöneltilmiş durumda. Hapishaneden İsrail işgaline meydan okuyan Bergusi, İsrail basınını da en çok meşgul eden konu haline geldi.



Hücre hapsine alındı



Bergusi'nin Amerikan gazetesinde yayımlanan makalesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da kızdırdı.



Netanyahu, "New York Times'ta pazar günü okuduğum makale katı bir bir terörist olan Mervan Bergusi'yi 'parlamenter bir lider' olarak tanımladı. Bergusi'ye 'siyasi lider demek Esed'e 'çocuk doktoru' demek gibi bir şey. Bunlar katil ve teröristler." ifadelerini kullandı.



İsrail Cezaevleri İdaresi de Bergusi'yi ve hapisteki diğer bazı önde gelen Filistinlileri "açlık grevine öncülük ettikleri" gerekçesiyle hücre hapsine almaya karar verdi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan da açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla pazarlık yapmayacaklarını açıklayarak Sağlık Bakanlığı yetkililerinden "zorla besleme" de dahil her türlü senaryoya hazır olmalarını istedi.



İsrail'e karşı verdiği mücadeleden ve Filistinliler arasındaki iç meselelerdeki yumuşak tavrından dolayı Bergusi, Filistin halkı nezdinden büyük saygı görüyor.



Direnişle geçen bir hayat



Mervan Bergusi 6 Haziran 1958'de Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Kuber köyünde doğdu. 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katılan Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklandı.



1983 yılında serbest bırakılmasının ardından Birzeit Üniversitesine girdi. Üniversitede öğrenci meclisi başkanlığı yapan Bergusi, Tarih ve Siyaset Bilimi Bölümünü okuduktan sonra aynı üniversitede uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.



Birinci intifada



Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı 1987'de ayaklanan Filistinlilere liderlik eden Bergusi, yakalanarak Ürdün'e sürgün edildi ve 7 yıl sürgünde kaldı.



Filistinliler nazarında İntifada'nın mühendisi olarak yer edinen Bergusi siyasette de öne çıkmaya başladı. 1989'da Fetih'in 5'inci kongresinde hareketin Devrim Konseyine üye olarak seçilen Bergusi, 50 üye arasındaki en genç kişi olarak dikkati çekti.



Filistin'e dönüşü



Bergusi 1994 yılında işgal altındaki Filistin topraklarına dönen ilk grubun başındaydı. Dönüşünden iki hafta sonra yapılan toplantıda Bergusi, Fetih Hareketi'nin Batı Şeria'daki Genel Sekterliğine görevine seçildi.



Fetih Hareketi'nin 1996 yılındaki Yasama Konseyi Başkanlık seçimlerinde Bergusi, Ramallah dairesinden üye olarak seçildi. Karşılıklı ziyaret ve faaliyetlerle Fransa ve Filistin meclisleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştı.



Aksa İntifadası



2000 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesiyle başlayan 2'nci İntifada (Aksa intifadası) sırasında halk hareketlerine liderlik eden Bergusi, bir kez daha direnişin sembollerinden oldu. Bergusi, bu süreçte füze saldırısı ve arabasına bomba yerleştirilmesi dahil birçok suikast girişiminden kurtuldu.



Bergusi'nin 15 Nisan 2002'de yakalanmasının ardından Ariel Şaron'un "Onu canlı yakalamak üzücü" sözleri, Filistinli sembol isme olan nefretini ortaya koymuştu.



Bergusi, 20 Mayıs 2004'te Tel Aviv Merkez Mahkemesindeki duruşmasında Fetih Hareketi Genel Sekreterliği ve Fetih'e bağlı Aksa Şehitleri Tugayı'nın yaptığı her türlü eylemden sorumlu tutulma başta olmak üzere 5 ayrı konuda yargılandı.



Savcılık, Bergusi'nin 5 defa müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. 6 Haziran 2004'te görülen ikinci duruşmada ise Bergusi, savcıların istediği şekilde 5 defa müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bergusi, bu karar üzerine ünlü "Eğer halkımın özgürlüğünün bedeli benim özgürlüğümü kaybetmemse, ben bu bedeli ödemeye hazırım" sözünü sarf ederek, verilen cezaları çekmeye hazır olduğunu ifade etmişti.



Tutukluluk dönemi



Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın ölümünden sonra Bergusi tutukluluğuna rağmen Mahmud Abbas ile devlet başkanlığında aday olarak yarıştı. Ancak daha sonra Abbas lehine adaylıktan çekildi.



2006'daki ikinci Fetih Hareketi yasama seçimlerinde liste başında yer aldı. Bergusi ayrıca Fetih ile Hamas arasında 2006'da imzalanan ulusal ittifak anlaşmasının imzalanmasında da önemli roller üstlendi.



Bergusi bu bağlamda, Filistin Basın Merkezinin internet sitesinde yayımlanan röportajında, uzlaşı sağlamak ve bölünmenin önüne geçmek için Hamas Hareketi ile stratejik bir ilişki inşa edilmesine değindi.



Diyaloğun, Hamas ile Fetih arasında tam bir ortaklığın esasları, ilkeleri, mutabakat ve ortaklık konusunda bir taslak belge ortaya konulması yönündeki tartışmalar çerçevesinde olacağına işaret eden Bergusi, yeni bir Filistin stratejisi ortaya koymak için tüm Filistinli grupların katılacağı tam diyalog için bir ulusal konferans düzenlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.



Bergusi, 2010 yılında Uluslararası Arap Üniversitesine bağlı Araştırma Enstitüsünden doktora diplomasını aldı. Hapishanede bulunduğu süre içerisinde Filistin davası üzerine birtakım kitaplar da kaleme alan Bergusi, 2002 yılından beri Hadarim Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor.