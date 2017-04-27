Grafikli - Fıba Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final Heyecanı

Bu yıl ilk kez organize edilen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, yarın İspanya'nın Tenerife kentinde başlayacak.



Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek Banvit Basketbol Takımı'nın yanı sıra İspanya'dan Iberostar Tenerife, İtalya'dan Umana Reyer ve Fransa'dan Monaco takımları, şampiyonluk mücadelesi verecek.



Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyondaki ilk maçlar, yarın oynanacak. İlk gün galip gelen takımlar, 30 Nisan Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise aynı gün üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.



Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



19.00 Banvit-Monaco



22.00 Iberostar Tenerife-Umana Reyer



30 Nisan Pazar



18.15 Üçüncülük maçı



21.15 Final



Banvit'in Dörtlü Final yolculuğu



Banvit, grup karşılaşmaları sonunda ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine A Grubu'nda başlayan Bandırma temsilcisi, 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Monaco'nun ardından ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Son 16 turunda Almanya'nın EWE Baskets takımıyla eşleşen Banvit, deplasmanda 82-82 sona eren ilk maçın ardından rövanşta rakibini 70-61 yenerek çeyrek finale çıktı.



Balıkesir ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Almanya temsilcisi MHP Riesen ile mücadele etti. Taraftarı önünde oynadığı ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, büyük çekişmeye sahne olan rövanşta rakibini Theodore'un son saniyede attığı basketle 6 sayı farkla mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı.