Grafikli - Fetö'nün Firarileri

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar ve davalar kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Mustafa Zeki Uğurlu ve Adil Öksüz gibi isimlerin yanı sıra aralarında asker, iş adamı, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi firari durumda bulunuyor.





AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan birçok isim, hayatını saklanarak ya da yurt dışında firari olarak sürdürüyor.

Firari isimlerin başında örgütün elebaşı Gülen bulunuyor.



Uzun süredir ABD'de yaşayan Gülen'in iadesi için kırmızı bülten ve iade talepleri ABD Adalet Bakanlığına iletilirken, yine ABD'de yaşayan Emre Uslu da Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan davada firari sanık olarak yer alıyor.





Öte yandan, güvenlik güçleri, darbe girişiminin ardından firar eden 7'si amiral ve general 154 komutanın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.





Firari askerler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir general bulunuyor.





Kara Kuvvetleri Komutanlığından 100 subay ile 12 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 18 subay ile 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 subay ve 4 astsubay firariler arasında yer alıyor.





Firari komutanlar arasında Tuğgeneral Ali Kalyoncu ve Ercan Türkben de bulunuyor.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin atama listesinde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen Kalyoncu, 15 Temmuz gecesi tugaya gelerek tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini vermişti.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken İzmir'in Buca ilçesindeki evde yakalanan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın emir subayı Fatih Alyaprak ile darbecilerin sözde atama listesinde TÜRKSAT'ta görevlendirilen Albay Yıldıray Hazır ve askeri savcı Kurtuluş Kaya ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mahmut Arduç da arananlar arasında yer alıyor.





Ayrıca, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşenin de FETÖ soruşturması kapsamında geri çağrılınca kaçan isimler arasında bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığından akreditasyonlarının iptal edilmesini istemesinin ardından Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç'un aileleriyle İtalya'ya kaçtığı ortaya çıktı.





FETÖ'nün sır kutusu





FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen ve örgütün "sır kutusu" olarak anılan Adil Öksüz ise firariler arasında kilit isim olarak öne çıkıyor.





Öksüz'ün yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Öksüz'ün yakalanması çalışmalarıyla ilgili, "Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden çıkarabileceğini zannetmiyorum. Eninde sonunda güvenlik güçlerimiz Adil Öksüz'ü bulunduğu yerde bulacak ve adalete teslim edecektir. Henüz bulunmaması ama büyük bir çabanın sürdüğünü ve iz takibi yapıldığını biliyorum. Bazı olaylar yorumlanmak suretiyle bir değerlendirme yapılıyor. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum." demişti.





"fuatavni hesabının kurucusu"





Örgütün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan Bülent Keneş, Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin darbe girişiminden sonra, Ahmet Dönmez, Turan Görüryılmaz ve Ufuk Emin Köroğlu'nun ise 15 Temmuz'dan önce farklı tarihlerde yurt dışına çıktıkları belirlendi.



Şüphelilerden Fatih Akalan'ın Antalya'nın Kaş ilçesinden deniz yoluyla, diğer şüphelilerin ise hava yoluyla ülkeden ayrıldığı öğrenildi.





Bu kapsamda Cevheri Güven, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Kerim Gün, Levent Kenez, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur ve Mürsel Genç de halen firari durumda bulunuyor.





Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün medya yapılanmasına yönelik hazırladığı iddianamede, hakkında yakalama kararı çırakılan firari şüphelilerden Said Sefa'nın terör örgütünün sosyal medyadaki propaganda aracı olarak kullandığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu belirtiliyor.





Hakkında gözaltı kararı verilen ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan, kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan'a yönelik de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunuyor.





FETÖ'nün "futbolda şike kumpası"na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu ve avukat Halil İbrahim Koca, adreslerinde bulunamamıştı.



"Kumpas davaları" savcıları



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen ve kamuoyunda "Kumpas davaları" olarak bilinen soruşturmalarda görev yapan eski savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara gibi isimler de firari durumda bulunuyor.





"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin oluştuğu gerekçesiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkardığı eski hakim Süleyman Karaçöl tutuklanırken, eski savcı Muammer Akkaş firar etmişti.





HSYK kararnamesiyle görevden uzaklaştırılan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" iddialarıyla soruşturma yürütülen eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında da 10 Ağustos'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmıştı.





FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Öz ile Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından önce yurt dışına kaçtıkları belirlenmişti.



Çorum Savcısı Fikret Seçen'in, HSYK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da 20 gün rapor alarak Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'nın Amsterdam şehrine gittiği, Ergenekon, Odatv gibi birçok davanın savcısı Cihan Kansız'ın da Belçika'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.





"Düğünde takılan altınları Gülen'e götürdü"





FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden, eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve Talip Büyük'ün İngiltere'de, Nejdet Başaran'ın Hollanda'da, Cemil Koca'nın Togo'da, Hamdullah Bayram Öztürk'ün Brezilya'da, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Ahmet Kara'nın ABD'de, Ahmet Şahinalp ve Mehmet Ali Şengül'ün ise Almanya'da bulundukları tespit edildi.





FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, bu belirlemeler ışığında, İpek ve Büyük'ün iadesi için İngiltere, Başaran için Hollanda, Koca için Togo, Öztürk için Brezilya, Büyükçelebi, Kurucan ve Kara için ABD, Şahinalp ve Şengül için ise Almanya adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenlendi.





"FETÖ yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamaları yöneltilen İpek, geçen yıl holdinge yönelik operasyondan iki gün önce uçakla İngiltere'ye gitmişti.

Örgütün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturmada ifade veren "Yeğen" kod adlı gizli tanık, örgütün üst yöneticilerinden eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in, düğününde takılan altınları örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğünü öne sürmüştü.





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince ayrıca, "yargı imamı" Ahmet Can, "Ege bölge imamı" Bekir Baz, FETÖ elebaşı Gülen'in sekretaryası Cevdet Türkyolu, FETÖ İstişare Üyesi İsmail Büyükçelebi, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy ve "albay-yarbay imamı" Suat Yiğit için ABD adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi hazırlandı.





Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik için İngiltere'ye iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "basın yayın grubu dergiler sorumlusu" Faruk İlk, FETÖ İstişare Üyesi Halit Esendir ve Şerif Ali Tekalan'ın iadesi için de Alman makamlarına iade talepnamesi oluşturdu.





FETÖ İstişare Üyesi Harun Tokak için İsrail, KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile FETÖ'nün "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik için Belçika ve 2010 KPSS sorularının sızdırıldığı, dağıtıldığı belirtilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen için Kamboçya adli makamlarına iade talepnamesi hazırlandı.



Örgütün "Sibirya imamı" Sadettin Başer ve "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz için de Türkmenistan'a iade yazısı gönderileceği belirtildi.



FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel hakkında Mozambik, "yargı imam yardımcısı" Osman Karakuş için Kırgızistan, "emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil için Tayland, "molla yapılanması"nda yer alan Reşit Haylamaz için Mısır adli makamlarına iade talebi düzenlendi.



Kazakistan'da yaşadığı belirlenen FETÖ'nün "Balkanlar imamı" Mustafa Özcan için iade yazısı hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "molla yapılanması"nda bulunan Selman Kuzu hakkında da Madagaskar, "istişare heyeti üyesi ve örgüt kadroları irşat imamı" Bahattin Karataş için Malta, "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal için Norveç adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.



Şükür ve Erdem firariler arasında



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmalara "ABD'ye kaçtığı" belirtilen Hakan Şükür katılmadı.



Öte yandan, örgütün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcusu Arif Erdem de firariler arasında yer alıyor. Erdem'in ailesiyle 23 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptığı tespit edilmişti.





Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminden bir ay önce özel televizyon kanalında "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Osman Özsoy da kaçaklar arasında bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın 13 sanığından dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Büro Amiri Serhat Demir ve dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Enes Çiğci de firariler arasında yer alıyor.