Grafikli - Doğu İlleri 2017'de İhracattan Umutlu

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden 2016 yılında 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın ilk çeyreğinde ihracat rakamı 440 milyon 136 bin 916 dolar oldu.



AA muhabirinin, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 yılının ocak-aralık döneminde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilde faaliyet gösteren DAİB'e bağlı firmalar tarafından 171 ülkeye ihracat yapıldı.



Bu dönemde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 900 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Birliğin 2016 yılı ihracatında ilk sırayı 378 milyon dolarla Irak alırken, bu ülkeyi 198 milyon dolarla İran, 160 milyon dolarla Azerbaycan ve 72 milyon dolarla Türkmenistan takip etti.



Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 253 milyon dolarlık kısmını kimyevi maddeler ve mamulleri oluşturdu. Bunu, 245 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 194 milyon dolarla makine ve aksamları, 180 milyon dolarla çelik, 139 milyon dolarla demir ve demir dışı metal ürünleri izledi.



Bu yılın ilk çeyreğinde ise bu bölgelerden 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleşti.



DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAİB olarak 2016 yılında toplam 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anımsattı.



Şengel, geçen yıl ticari hacimler ve dünya ticaretinin genel olarak azaldığını belirterek, "Dünya ekonomisindeki daralma ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomileri başta olmak üzere diğer önemli ekonomilerin ithalat-ihracat rakamlarındaki düşüş dikkate alındığında, ihracattaki kaybımız, nisbi olarak daha düşük olarak nitelendirilebilir." dedi.



Alternatif pazarlar, ihracat eksiğini tamamladı



Ülkede 2016 yılı boyunca devam eden konjonktürel sorunlar, yakın coğrafyada yaşanan mülteci sorunu ve siyasi sorunlar ile 15 Temmuz'daki darbe olaylarının ihracatı zorlaştırdığını anlatan Şengel, "Bir dönem İran'a ambargo kalktı ama Kapıköy ve Habur sınır kapılarının kapalı kalması 2016 yılında ihracatı yavaşlattı ama bu yavaşlatmaları başka pazarlar bularak tamamlamış olduk. 2016 kayıp geçen bir yıl olsa da ülke olarak bulunduğumuz coğrafyadaki olumsuz şartların düzelmesi halinde 2017 yılının kayıp bir yıl olmayıp, yeni hedef pazarlarıyla ihracat performansının artacağı yönünde umutluyuz ve öyle olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şengel, söz konusu sorunlar, ülke içinde özellikle birliğin faaliyet bölgesinde yaşanan terör olayları ve sınır kapılarının kapalı olmasının ihracatı zorlaştırdığını vurgulayarak, "Bu durum başta bölgemiz olmak üzere ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Her ne kadar ihracat rakamlarında 2015 yılına nazaran düşüş yaşamış olsak da DAİB olarak 2016 yılını, olumsuz şartların etkisinin minimize edilmesi yönünde yoğun çalışmalar yaparak geçirdik."



Firmalar ihracatı artırmak için dünyaya açılacak



Birlik üyelerin ihracatını artırmak için dünyaya açılacaklarını aktaran Şengel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 2016-2018 yılları arasında gerçekleştireceğimiz 'Bölgemizdeki Gıda İhracatının artırılması' ve 'İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi' gibi Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projeleriyle yeni pazarlar bulmak için dünyaya açılacağız. Ayrıca KOSGEB iş birliğiyle başladığımız İhracat Danışmanlığı programı ile KOBİ'lerin uluslararası rekabette güçlü olmalarına yardımcı olacağız. Türkiye 2016'da istediği ihracat sonucunu alamadı ama ticari hacim boyutunda bir önceki yıla göre artış sağlandı."



Şengel, bölge ihracatının 2017 yılında artışa geçtiğine işaret ederek, "2017'den umutluyuz. Dünya ticaretinden alınan payın yükselmesi, İran tercihli ticaret anlaşması, yeni pazarlar, Rusya ile ilişkilerin toparlanması ve Gümrük Birliği'nin yenilenme görüşmeleri gibi fırsatlara odaklanacağız. Böylece ihracat hem bu yıl hem de 2023 hedeflerine ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.