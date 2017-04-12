Grafikli - Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 195. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 195. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72'sini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.



Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü.



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:





Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 45 21 34 156 122 Toplam 194 72 42 80 250 278



