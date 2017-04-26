Grafikli - Almanya'da Aşırı Sağcılar ve PKK Yanlılarının İşlediği Suçlarda Artış

Almanya'da aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK yandaşlarının işlediği suçlarda büyük artış görüldüğü bildirildi.



Almanya İçişleri Bakanlığının "2016 Siyasi Suçlar Raporu"na göre, ülkede siyasi suçlarda önemli oranda artış tespit edildi.



Raporda, 2014'te 32 bin 700, 2015'te 38 bin 981 olan toplam siyasi suç sayısının, 2016'da 41 bin 549'a yükseldiği belirtildi.



Siyasi suçların 23 bin 555'inin aşırı sağcılar, 9 bin 389'unun sol gruplar, 3 bin 372'sinin yabancılar ve 5 bin 233'ünün "diğerleri" tarafından işlendiği kaydedildi.



Sol gruplarda suç işleme oranı 2016'da 2015'e göre yüzde 2,2 azalırken aşırı sağcıların işlediği suçlardaki artış dikkati çekti.



Aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar, 2014'te 17 bin 20, 2015'te 22 bin 960 olarak tespit edilirken 2016'da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı.



Raporda, 2016'da aşırı sağcılar tarafından işlenen suçların sayısının, istatistiklerin bu alanda ilk kez tutulduğu 2001 yılından bu yana görülen en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.



Buna bağlı olarak siyasi şiddet olayları, 2016'da 2015'e göre yüzde 2,1 azaldı. Öte yandan aşırı sağcıların karıştığı şiddet olayları son 6 yılda sürekli artış gösterdi.



Almanya'da 2012'de aşırı sağcılar tarafından 806 şiddet eylemi düzenlenirken bu sayı son 6 yılda iki kattan fazla arttı ve 2016'da bin 698'e çıktı.



PKK bağlantılı suçlar yüzde 97,6 arttı



Raporda, özellikle yabancılar tarafından işlenen suçlarda artış tespit edildiği belirtildi. Buna göre, 2015'te yabancılar 2 bin 25 suç işlerken, bu sayı 2016'da 3 bin 372 oldu.



Bu alanda PKK yandaşlarının işlediği suçlar 2015'te 808 iken, bu sayı 2016'da bin 597'ye yükseldi. Bunun, yüzde 97,6 artış anlamına geldiği kaydedildi. Bu suçların çoğunun gösteriler sırasında gerçekleştiği bildirildi.



Yabancı düşmanlığı suçlarında artış



"Nefret suçları" kategorisinde değerlendirilen yabancı düşmanlığı içeren suçların da son 6 yıldır artmaya devam ettiği bildirildi.



Almanya'da 2010'da 2 bin 166 yabancı düşmanlığı içeren suç işlenirken bu sayı 4 kat artışla 2016'da 8 bin 983 ile tavan yaptı.



Yahudi düşmanlığı suçları da 2015'te bin 366 iken, 2016'da bin 468'e yükseldi. Bu sayı 2014'te bin 596 olarak tespit edilmişti.



Sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılar





Rapora göre, Almanya'da sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılarda az da olsa gerileme kaydedildi.



Almanya'da 2016'da sığınmacı yurtlarına yönelik 995 suç işlenirken, 2015'te bu sayı bin 31 olarak gerçekleşti. Bu suçların çoğunluğunu, propaganda ve mala zarar vermenin oluşturduğu ifade edilen raporda, 2016'da 74 sığınmacı yurdunun kundaklandığı ve 78 adam yaralama suçunun işlendiği ifade edildi.



Ülkede 2016'da işlenen suçlardan, 228 bin 738'i yabancı olmak üzere 1 milyon 17 bin 602 kişi mağdur oldu.



Bu mağdurlar arasında 30 bin 188 ile Türkler ilk sırada yer alıyor. Türkleri 21 bin 19 ile Suriyeliler, 15 bin 826 ile Polonyalılar, 14 bin 90 ile Afganlar ve 10 bin 21 ile Iraklılar takip ediyor.