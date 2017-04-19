Grafikli - "Aa Hiçbir Zaman Halk Oylaması Tahmini Yayımlamadı"

Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, "Anadolu Ajansı hiçbir zaman halk oylaması tahmini yayımlamadı. Sadece abonelerin yazılımlarını kontrol etmesi için sistemin otomatik olarak ürettiği rastgele test verilerini gönderdi. Sözcü gazetesi, haberinde gün ve saat veriyor ancak biz o gün abonelere test verisi göndermedik." dedi.



Şıvka, Sözcü gazetesinin "Anadolu Ajansı sonucu bir gün önceden bildi" başlıklı haberine ilişkin açıklamada bulundu.



Gazetenin, "Anadolu Ajansı, 15 Nisan saat 17.34'te referandum tahminini yayımladı. Seçmenin yüzde 51,3'ünün 'evet' diyeceğini öne sürdü. 16 Nisan'da sandıktan da birebir bu sonuç çıktı." ifadelerinin yer aldığı bir haber yayımladığını hatırlatan ve AA'nın hiçbir zaman halk oylaması tahminini yayımlamadığını bildiren Şıvka, "Sadece abonelerin yazılımlarını kontrol etmesi için sistemin otomatik olarak ürettiği rastgele test verilerini gönderdik. Sözcü gazetesi haberinde gün ve saat veriyor ancak biz o gün abonelere test verisi göndermedik." bilgisini verdi.



Şıvka, sandık bilgilerinin sisteme daha önceden tanımlandığını ve bunların YSK'nın elindeki rakamların aynısı olduğunu söyledi.



AA seçim görevlisinin sisteme girdiği verilerin tutarlı olması için birçok kontrol mekanizmasının bulunduğunu anlatan Şıvka, sistemin, görevlinin tutarsız veri girmesine kesinlikle izin vermediğinin altını çizdi.



Şıvka, sosyal medyada bazı sözde istatistiki veriler üzerinden, "AA verilerini itibarsızlaştırma" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Tek merkezden çıktığı çok belli olan ve güya teknik terimlerle 'manipülasyon var, ben bunu çözdüm' mesajı vermeye çalışan bu hesapların paylaşımlarındaki tutarsızlıklar, dikkatli bir gözün kolayca anlayabileceği kadar basitti. Seçim sitemizdeki il il rakamları topladığınız zaman sıfır hatayla toplam seçmen sayısına ulaştığını görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.



"Verilerin anında girildiği seçim toplama sistemi var"



AA'nın beşinci kez seçim sonucunu anbean kamuoyuna duyurduğunu anımsatan Şıvka, son birkaç senede de bu konuda daha tecrübeli hale gelindiğini kaydetti.



Şıvka, AA'nın 16 Nisan'daki halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarının aktarılmasını neredeyse sıfır hatayla gerçekleştirdiğini bildirdi.



AA'nın bir seçim toplama sisteminin bulunduğunu anlatan Şıvka, "Sandık başından verilerin anında girildiği bir seçim toplama sistemi var. Bu web tabanlı ve internet üzerinden bize gönderilen bir sistemdir. Buradan gelen rakamlar, seçim toplama sistemimizde bir araya geldi." dedi.



Söz konusu verilerin merkeze geldikten sonra analiz edildiğini aktaran Şıvka, sonuçların iki dakika aralıklarla abonelere internet üzerinden yönlendirildiğini dile getirdi.



Yakup Şıvka, internetle ilgili bir sıkıntı yaşama ihtimaline karşı uydu üzerinden de verilerin gönderildiğine işaret etti.



"BTK ile beraber çalıştık"



AA tarafından 16 Nisan Pazar günü saat 17.10'da abonelere halk oylamasının sonuçlarına ilişkin kesin olmayan veri gönderilmeye başlandığını bildiren Şıvka, şöyle devam etti:



"Halk oylamasının yapıldığı akşam hemen hemen üç saatlik bir sürede referandum sonuç yayınını bitirdik. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasağı kalktığı anda yani saat 18.00'de sandıkların yüzde 40'ına, saat 19.00'da yüzde 80'ine, saat 20.00'de ise sandıkların yüzde 97,4'üne ilişkin verileri abonelere aktarmıştık. Bu oran, YSK'nın çok üzerindeydi."



Şıvka, güvenlik tedbiri anlamında BTK ile beraber çalıştıklarını anlatarak, "Ddos saldırılarına karşı Turkcell ile bir iş birliği yaptık. Haber Akış Sistemimizde (HAS) veri toplama sisteminden gelen rakamlara göre otomatik haberler oluşturuldu. Seçim günü hiçbir muhabirin eli değmeden bin 840 haber otomatik şekilde yayımlandı. Yani yazılım, sahadan aldığı veriyi yorumlayıp tablo haline getirdi ve önceden belirlenen formatta yayımladı." diye konuştu.



"Toplamda 20 milyon sayfa görüntüleme isteği geldi"



Şıvka, halk oylamasının yapıldığı gün AA'nın web sitesinin ciddi şekilde ziyaret edildiğini belirterek, "Seçim günü 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçimiz vardı, 20 milyonun üzerinde sayfa görüntülemesi oldu. Twitter hesabımızdan 26 milyon görüntüleme ve Facebook'ta 2,8 milyon erişim oldu, web sitemizde de anlık 82 bin kişi vardı. Web sitemize zarar vermek amacıyla 500 milyon sayfa isteği geldi. Saldırıda kullanılan 83 bin IP engellendi. Türkiye'de siber saldırı yapmaya çalışan 924 IP adresi engellendi ve işlem yapılması için BTK'ya iletildi." ifadesini kullandı.



Şıvka, AA'nın sistemlerine yönelik seçim günü yurt dışı kaynaklı saldırıların çoğunun ABD, Rusya, Ukrayna ve Brezilya kaynaklı IP'lerden geldiğini söyledi.



AA'nın halk oylamasıyla ilgili web sitesi olan "secim.aa.com.tr"ye ilişkin bilgileri de aktaran Şıvka, "537 binin üzerinde tekil ziyaretçi, 10 milyon 748 bin 786 sayfa görüntüleme oldu." dedi.



"BTK ve güvenlik üretici firmalarla çalıştık"



Seçimden önce 5 kez saha, 4 kez de sanal test yaptıklarına dikkati çeken Şıvka, "Hizmet aldığımız güvenlik ve diğer donanım üretici firma temsilcileri ile uzmanları, BTK ve servis sağlayıcı görevlilerinden birer kişi, o gece herhangi bir aksama olmasın diye AA'da çalıştı." diye konuştu.



AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, yazılımcısı olmayan yerel televizyonlar için tasarladıkları "Seçim TV"den 88 aboneye televizyon yayını yaptıklarına da söyledi.