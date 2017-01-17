Grafikli - 47. Dünya Ekonomik Forumu

BAYRAM ALTUĞ - İsviçre'nin Davos kasabasında "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 47'ncisinin sönük geçmesi bekleniyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirveye katılan en dikkat çekici isim.



17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak foruma Türkiye'den bu yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılırken, Türk iş dünyasından temsilciler de zirvedeki yerini alacak.



Dünyanın en güçlü liderlerini ve isimlerini bir araya getirmesiyle bilinen Davos zirvesine bu yıl Türkiye'de dahil ABD, Rusya, Almanya ve Fransa gibi dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında bulunan ülkelerden devlet başkanı veya başbakan seviyesinde katılım olmayacak.



Zirvenin açılış konuşmasını yapan ve Çin'den Davos'a katılan ilk devlet başkanı olan Şi ise en dikkat çekici isim olarak İsviçre'de büyük ilgi görüyor.



100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasından bin 200 üst düzey yöneticinin davet edildiği zirvenin bu yılki ana teması ise "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" olarak belirlendi.



400 oturum düzenlenecek



Alp Dağlarından deniz seviyesinden 1560 metre yükseklikteki dünyanın en çok ilgi çeken kayak merkezlerinden biri olan Davos'taki zirveye bu yıl ünlü isimler Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile ABD'li aktör Matt Damon da katılarak çeşitli etkinliklerde konuşma yapacaklar.



4 gün sürecek zirveye katılanların yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini de kadınlar oluştururken, 400 civarında oturumda çeşitli konular tartışılacak.



Dünya Ekonomi Forumu'nda, başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınacak. Bu yılki zirve, küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmi reforme etmek ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazırlanmak konularına odaklanacak.



Şi'nin yanı sıra zirveye İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets de katılması bekleniyor.



Davos'taki toplantılara katılacak liderlerin çok sayıda ikili görüşmede bulunması da bekleniyor.



Toplantıya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak isimler olarak duyuruldu.



Geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor



Polis helikopterleri Davos üzerinde uçarken, İsviçre polisi ve askeri Davos'a giden yollardaki arama noktalarında sıkı kontroller yapıyor. Katılımcıların konakladığı otellerin etrafına yerleştirilen beton bariyerlerde dikkat çekiyor.



Küreselleşme karşıtlarının zirveyi protesto etme ihtimali ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde Davos-Zürih arasındaki tren seferleri de iptal edildi.